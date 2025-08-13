Vídeo

Jovem é morto a tiros em carro na frente da mãe e do irmão em Aracruz

Crime aconteceu em frente a um bar de Vila do Riacho, na tarde desta terça-feira (12); imagens mostram quando dois suspeitos se aproximam do veículo e atiram

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 11:09

Um jovem de 26 anos foi assassinado a tiros dentro de um carro em Vila do Riacho, no município de Aracruz, na tarde dessa terça-feira (12). Imagens de câmera de videomonitoramento (veja acima) mostram o momento em que dois indivíduos chegam de bicicleta e efetuam os disparos contra Felipe Santos de Araújo, estava com a mãe e o irmão no veículo, segundo relato da Polícia Militar em boletim de ocorrência.

Felipe estava ao volante no momento do crime, que aconteceu em frente a um bar. Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a corporação foi acionada, mas quando os policiais chegaram ao local, o jovem já estava sem vida dentro do carro, com cinco perfurações no corpo.

Testemunhas relataram que dois indivíduos chegaram ao local em uma bicicleta e um deles efetuou os disparos pelo lado do carona do veículo, atingindo Felipe. A vítima sofreu duas perfurações na mão, uma no peito, uma no braço direito e uma na cabeça, na região da nuca. O corpo do jovem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Policiais militares fizeram buscas pelos suspeitos, mas ninguém foi localizado. A bicicleta utilizada no crime foi encontrada e apreendida pela corporação. A Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, e nenhum suspeito foi detido.

Apreensão de 10 kg de maconha

Durante as buscas pelos envolvidos no homicídio, na noite dessa terça-feira (12), policiais que faziam ronda em Barra do Riacho prenderam um suspeito por tráfico de drogas. Segundo a PM, um jovem foi preso após os militares identificarem 10 kg de maconha enterrados em um terreno em frente à casa dele. O indivíduo informou que recebeu a droga de desconhecidos, que pagariam R$ 500 para esconder os entorpecentes.

Em um imóvel abandonado ao lado, policiais também encontraram uma pistola, carregadores e munições. O suspeito informou que não sabia a quem pertencia, sendo encaminhado à Delegacia Regional de Aracruz.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 21 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao sistema prisional. Segundo a corporação, a arma apreendida será encaminhada para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES) juntamente com as munições e carregadores. As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense para serem analisadas e, posteriormente, incineradas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta