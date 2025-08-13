BR 101

Motociclista fica ferido em mais um acidente em trevo de João Neiva

No local onde ocorreu o acidente nesta quarta-feira (13) já foram registradas outras colisões, deixando condutores feridos e até levando a morte

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 17:37

Motociclista caiu na pista após ser atingido por carreta na BR 101 em João Neiva Crédito: Redes sociais

Um motociclista ficou ferido no início da tarde desta quarta-feira (13) em um acidente envolvendo uma carreta no km 204,8 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. O trânsito chegou a ficar interditado no sentido Bahia e foi liberado às 12h36.

A colisão ocorreu no trevo principal da cidade. O motorista se preparava para cruzar a rodovia, mas foi atingido pela carreta e caiu no asfalto.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias 101, o motociclista sofreu ferimentos leves. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, veículo de inspeção e guincho, além da PRF.

No mesmo local já foram registrados outros incidentes nos últimos meses. Em julho, outro motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo a Honda CG que ele estava pilotando e uma picape. No mês de maio, uma pessoa morreu após uma colisão entre um carro e um caminhão.

