Motociclista fica ferido em mais um acidente em trevo de João Neiva

Um motociclista ficou ferido no início da tarde desta quarta-feira (13) em um acidente envolvendo uma carreta no km 204,8 da BR 101, em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. O trânsito chegou a ficar interditado no sentido Bahia e foi liberado às 12h36.
A colisão ocorreu no trevo principal da cidade. O motorista se preparava para cruzar a rodovia, mas foi atingido pela carreta e caiu no asfalto.
De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias 101, o motociclista sofreu ferimentos leves. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, veículo de inspeção e guincho, além da PRF.
No mesmo local já foram registrados outros incidentes nos últimos meses. Em julho, outro motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo a Honda CG que ele estava pilotando e uma picape. No mês de maio, uma pessoa morreu após uma colisão entre um carro e um caminhão.
