Envolvidos na morte de Milena Gottardi são condenados por outro crime

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:33
Dois homens condenados pelo assassinato da médica Milena Gottardi foram sentenciados novamente pela Justiça do Espírito Santo. Dionathas Alves Vieira e Hermenegildo Palauro Filho (conhecido como “Judinho”) vão cumprir, cada um, 17 anos de prisão pela morte de Sílvio Camargo Dias.
O crime aconteceu em 7 de julho de 2017 no distrito de Ribeirão, em Laranja da Terra. Conforme o Ministério Público, o homicídio aconteceu dois meses antes da morte da médica e ambos foram contratados para participarem da morte de Milena logo após cometerem o homicídio contra Silvio.
“A conexão entre os crimes confirmou a importância e a gravidade do caso, bem como os riscos representados pelo grupo criminoso, especializado em crimes de mando”, frisou o órgão estadual.
Na época do julgamento do caso da Milena, Dionathas confessou ter sido o executor. Hilário Frasson, ex-marido dela, e o pai dele, Esperidião, foram condenados como autores do crime. Já Judinho atuou como intermediário.
O Tribunal do Júri, realizado entre terça-feira (9) e quarta-feira (10), em Domingos Martins, também sentenciou Laudson Carlos Dias a 17 anos, mas por encomendar a morte de Silvio.
De acordo com o MPES, havia uma desavença entre a vítima e o mandante devido a negócios em comum. Para executar o crime, Laudson contratou Judinho que atuava como intermediário. Ele então acionou Dionathas como executor dos disparos.
"Na noite do crime, a vítima participava com a família de um encontro na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após o culto, ao caminhar em direção ao seu carro, Sílvio foi surpreendido por Dionathas, que se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo. O ataque ocorreu diante de dezenas de pessoas que deixavam o evento religioso. A ação foi planejada para que Hermenegildo permanecesse nas proximidades, em um veículo, para dar cobertura à fuga, enquanto Laudson, o mandante, se retirava do local instantes antes para construir um álibi", explicou o Ministério.
A reportagem tenta localizar as defesas e o espaço segue aberto para um posicionamento.
