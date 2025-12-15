Home
Envolvidos na morte de Milena Gottardi são condenados por outro crime

Dionathas Alves Vieira e Hermenegildo Palauro Filho foram condenados em 2021 a mais de 28 anos de prisão pela morte da médica

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:33

Dionathas Alves Vieira e Hermenegildo Palauro Filho, condenados pela morte da médica MIlena Gottardi, foram condenados novamente por outro homicídio cometido dois meses antes da profissional da saúde
Dois homens condenados pelo assassinato da médica Milena Gottardi foram sentenciados novamente pela Justiça do Espírito Santo. Dionathas Alves Vieira e Hermenegildo Palauro Filho (conhecido como “Judinho”) vão cumprir, cada um, 17 anos de prisão pela morte de Sílvio Camargo Dias. 

O crime aconteceu em 7 de julho de 2017 no distrito de Ribeirão, em Laranja da Terra. Conforme o Ministério Público, o homicídio aconteceu dois meses antes da morte da médica e ambos foram contratados para participarem da morte de Milena logo após cometerem o homicídio contra Silvio.

“A conexão entre os crimes confirmou a importância e a gravidade do caso, bem como os riscos representados pelo grupo criminoso, especializado em crimes de mando”, frisou o órgão estadual. 

Na época do julgamento do caso da Milena, Dionathas confessou ter sido o executor. Hilário Frasson, ex-marido dela, e o pai dele, Esperidião, foram condenados como autores do crime. Já Judinho atuou como intermediário. 

Motivação financeira

O Tribunal do Júri, realizado entre terça-feira (9) e quarta-feira (10), em Domingos Martins, também sentenciou Laudson Carlos Dias a 17 anos, mas por encomendar a morte de Silvio.

De acordo com o MPES, havia uma desavença entre a vítima e o mandante devido a negócios em comum. Para executar o crime, Laudson contratou Judinho que atuava como intermediário. Ele então acionou Dionathas como executor dos disparos.

"Na noite do crime, a vítima participava com a família de um encontro na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Após o culto, ao caminhar em direção ao seu carro, Sílvio foi surpreendido por Dionathas, que se aproximou e efetuou disparos de arma de fogo. O ataque ocorreu diante de dezenas de pessoas que deixavam o evento religioso. A ação foi planejada para que Hermenegildo permanecesse nas proximidades, em um veículo, para dar cobertura à fuga, enquanto Laudson, o mandante, se retirava do local instantes antes para construir um álibi", explicou o Ministério. 

A reportagem tenta localizar as defesas e o espaço segue aberto para um posicionamento.

