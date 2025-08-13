Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 em Linhares
Um motociclista ainda não identificado morreu na tarde desta quarta-feira (13), no km 169 da BR 101, no trecho de Bebedouro, em Linhares, após uma colisão lateral com um carro. De acordo com a Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, a pista foi interditada nos dois sentidos, com desvio feito para o acostamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, O condutor da motocicleta, um homem de 56 anos, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito atestado no local. O condutor do automóvel, de 35 anos, saiu ileso.
Mais cedo, em João Neiva, também na região Norte do Estado, um motociclista ficou ferido em um acidente no trevo de João Neiva, também na BR 101. O condutor foi socorrido com ferimentos.