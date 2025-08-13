Motociclista morre em acidente com carro na BR 101 em Linhares

Um motociclista ainda não identificado morreu na tarde desta quarta-feira (13), no km 169 da BR 101, no trecho de Bebedouro, em Linhares, após uma colisão lateral com um carro. De acordo com a Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, a pista foi interditada nos dois sentidos, com desvio feito para o acostamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, O condutor da motocicleta, um homem de 56 anos, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito atestado no local. O condutor do automóvel, de 35 anos, saiu ileso.