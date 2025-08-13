Home
Via que liga Rodovia do Sol à Darly Santos será reaberta em Vila Velha

A previsão é de que o restante do complexo viário seja entregue até dezembro deste ano

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 19:01

Crédito: Divulgação / DER-ES

A via que liga a Rodovia do Sol à Darly Santos, no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, será reaberta nesta sexta-feira (15). A informação foi divulgada pelo prefeito da cidade, Arnaldinho Borgo, por meio das redes sociais.

Uma passagem subterrânea está sendo construída na região em conjunto com uma nova alça de acesso entre as duas rodovias para desafogar o trânsito na região. E a previsão, conforme destacou o prefeito, é de que o restante do complexo viário seja entregue até dezembro deste ano – prazo já projetado pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

No final de fevereiro, o viaduto foi interditado para reforma e início das obras elaboradas pela Opportunity Fundo de Investimento Imobiliário, responsável pela construção às margens da Darly Santos, e vistoriadas pelo DER-ES. No local, são feitos trabalhos para terraplanagem e pavimentação dos novos acessos aos empreendimentos imobiliários do entorno.

Ao mesmo tempo, a passagem subterrânea vem sendo construída com uma estrutura de concreto armado e pavimentação, além da nova alça de acesso da Darly Santos para a Rodovia do Sol. Para as obras, o investimento é de R$ 8 milhões.

“Se tudo fluir com normalidade, em dezembro nós estaremos entregando uma via subterrânea para melhorar a mobilidade naquela região de bairros como Itaparica e Grande Terra Vermelha. A empresa que construiu as duas torres [residenciais] tem, por obrigação, construir a acessibilidade ao local”, explicou José Eustáquio de Freitas, diretor-geral do DER-ES, em entrevista à Rádio CBN Vitória quando o viaduto foi interditado, ainda em fevereiro.

