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Viaduto entre Rodovia do Sol e Darly Santos será interditado; confira as novas rotas

A intervenção, segundo o DER-ES, começa na próxima segunda-feira (17), a partir das 6h. Obra visa melhorar os acessos aos novos bairros da região

Publicado em 14 de Fevereiro de 2025 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 fev 2025 às 15:34

Atualização

14/02/2025 - 4:01
Na mesma tarde em que divulgou a interdição total do viaduto, o DER-ES comunicou que cancelou o bloqueio por "motivos técnicos" e que uma nova data será definida e anunciada.
A partir das 6h da próxima segunda-feira (17) o viaduto entre a Rodovia do Sol e a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, será interditado. A situação é necessária para a execução de obras de expansão dos acessos para os bairros, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES). A intervenção deve durar 10 meses.
“O órgão tem um projeto para uma grande reforma visando melhorar e facilitar os acessos para os novos bairros que estão sendo implantados na região, acompanhando o crescimento populacional do município e o intenso fluxo de veículos”, frisou a autarquia.
Para não complicar a vida de quem passa pelo local, o DER-ES vai disponibilizar alternativas, sendo elas:
  • Nesse período, quem vem do sentido Darly Santos em direção à Rodovia do Sol, deverá pegar o desvio na altura do Shopping Boulevard.
  • Já quem vem do lado contrário e pretende acessar a Darly Santos no sentido Araçás, deverá pegar o desvio passando pela Avenida José Júlio de Souza
Os motoristas que passarem pelas vias também terão a ajuda de placas indicando para onde podem seguir. Além disso, o DER-ES divulgou mapas (veja abaixo) informando por cores como funcionária o fluxo. As indicações seguem nas seguintes cores:
  • Amarelo: desvio de tráfego para obras da passagem inferior
  • Verde: tráfego sem alterações
  • Laranja: bloqueio de tráfego
Confira como ficará o trânsito com as interdições:
Condutores que estão trafegando em direção a Rodovia do Sol, com a intenção de ir no sentido Itaparica, Centro de Vila Velha e Vitoria - antes de chegar ao viaduto a ser interditado, deverão acessar a Rua Coronel Otto Netto, e realizar o trajeto paralelo ao Shopping Boulevard e acessar a Rodovia do Sol na esquina da Rua Coronel Otto Netto com a Rodovia do Sol (na frente do Motel Dunas).
Na Rodovia do Sol, para os veículos que estão vindo de Itaparica em direção a Rodovia Darly Santos – sem alterações, poderão continuar neste sentido. 
Viaduto ficará interditado e novas rotas foram criadas em Vila Velha.
Viaduto ficará interditado e novas rotas foram criadas em Vila Velha. Crédito: DER-ES
Usuários que estão trafegando em direção a Rodovia do Sol, com a intenção de ir no sentido Barra do Jucu, Guarapari – sem alterações, poderão continuar neste sentido.
Já os motoristas que estão vindo da Barra do Jucu ou de Guarapari em direção a Rodovia Darly Santos – não poderão acessar o viaduto da Rodovia Darly Santos. Deverão continuar na Rodovia do Sol até o novo acesso à Avenida Estudante José Júlio de Souza (nas proximidades do Motel Dunas), e realizar o novo retorno para a Rodovia do Sol (na frente da antiga Churrascaria Espeto de Prata) e acessar a Rodovia Darly Santos.
Com a obra no viaduto entre a Rodovia Darly Santos e do Sol a via terá mudanças de sentido, como para Araças.
Com a obra no viaduto entre a Rodovia Darly Santos e do Sol a via terá mudanças de sentido, como para Araças. Crédito: DER-ES
Usuários que trafegam em direção aos bairros Araçás e Jockey de Itaparica – sem alterações, poderão continuar neste sentido.
O viaduto entre a Rodovia do Sol e Darly Santos ficará interditado por 10 meses.
O viaduto entre a Rodovia do Sol e Darly Santos ficará interditado por 10 meses. Crédito: DER-ES

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