Viaduto entre Rodovia do Sol e Darly Santos será interditado; confira as novas rotas

Atualização Na mesma tarde em que divulgou a interdição total do viaduto, o DER-ES comunicou que cancelou o bloqueio por "motivos técnicos" e que uma nova data será definida e anunciada.

A partir das 6h da próxima segunda-feira (17) o viaduto entre a Rodovia do Sol e a Rodovia Darly Santos, em Vila Velha, será interditado. A situação é necessária para a execução de obras de expansão dos acessos para os bairros, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES). A intervenção deve durar 10 meses.

“O órgão tem um projeto para uma grande reforma visando melhorar e facilitar os acessos para os novos bairros que estão sendo implantados na região, acompanhando o crescimento populacional do município e o intenso fluxo de veículos”, frisou a autarquia.

Para não complicar a vida de quem passa pelo local, o DER-ES vai disponibilizar alternativas, sendo elas:

Nesse período, quem vem do sentido Darly Santos em direção à Rodovia do Sol, deverá pegar o desvio na altura do Shopping Boulevard.

Já quem vem do lado contrário e pretende acessar a Darly Santos no sentido Araçás, deverá pegar o desvio passando pela Avenida José Júlio de Souza



Os motoristas que passarem pelas vias também terão a ajuda de placas indicando para onde podem seguir. Além disso, o DER-ES divulgou mapas (veja abaixo) informando por cores como funcionária o fluxo. As indicações seguem nas seguintes cores:

Amarelo: desvio de tráfego para obras da passagem inferior

Verde: tráfego sem alterações

Laranja: bloqueio de tráfego

Confira como ficará o trânsito com as interdições:

Condutores que estão trafegando em direção a Rodovia do Sol, com a intenção de ir no sentido Itaparica, Centro de Vila Velha e Vitoria - antes de chegar ao viaduto a ser interditado, deverão acessar a Rua Coronel Otto Netto, e realizar o trajeto paralelo ao Shopping Boulevard e acessar a Rodovia do Sol na esquina da Rua Coronel Otto Netto com a Rodovia do Sol (na frente do Motel Dunas).

Na Rodovia do Sol, para os veículos que estão vindo de Itaparica em direção a Rodovia Darly Santos – sem alterações, poderão continuar neste sentido.

Viaduto ficará interditado e novas rotas foram criadas em Vila Velha. Crédito: DER-ES

Usuários que estão trafegando em direção a Rodovia do Sol, com a intenção de ir no sentido Barra do Jucu, Guarapari – sem alterações, poderão continuar neste sentido.

Já os motoristas que estão vindo da Barra do Jucu ou de Guarapari em direção a Rodovia Darly Santos – não poderão acessar o viaduto da Rodovia Darly Santos. Deverão continuar na Rodovia do Sol até o novo acesso à Avenida Estudante José Júlio de Souza (nas proximidades do Motel Dunas), e realizar o novo retorno para a Rodovia do Sol (na frente da antiga Churrascaria Espeto de Prata) e acessar a Rodovia Darly Santos.

Com a obra no viaduto entre a Rodovia Darly Santos e do Sol a via terá mudanças de sentido, como para Araças. Crédito: DER-ES

Usuários que trafegam em direção aos bairros Araçás e Jockey de Itaparica – sem alterações, poderão continuar neste sentido.