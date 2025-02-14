Suspeito de furtar casas usando 'técnica da maçaneta' é preso no ES

Suspeito de furtar casas com "técnica da maçaneta" é preso no ES Crédito: Divulgação

Um jovem de 23 anos foi preso suspeito de diversos furtos a residências em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana, e em Anchieta e Piúma, ambas cidades no Sul capixaba. Segundo a Polícia Civil, Rykelmi Lucas Passos integrava um grupo criminoso que arrombava portas das casas retirando as maçanetas e furtando objetos de valor dos imóveis, principalmente eletrodomésticos.

A Polícia Civil disse que a associação criminosa é responsável por nove furtos a residência em Aracruz neste mês, e dois furtos a casas em Venda Nova do Imigrante, registrados na última quarta-feira (12). O grupo também teria cometido crimes do tipo em Anchieta e Piúma.

Rykelmi Lucas foi preso nesta quinta-feira (13) por agentes da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) da Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Santa Clara. Conforme apuração da TV Gazeta, ele foi abordado em um carro, o mesmo usado para realizar dois roubos em Venda Nova do Imigrante.

Carro era monitorado após roubos

Desde o dia do crime em Venda Nova do Imigrante, o carro usado por Rykelme vinha sendo monitorado pela Polícia Civil. Câmeras de videomonitoramento da cidade foram usadas pelos investigadores para identificar o veículo, alugado pelos criminosos.

Quando o automóvel foi interceptado em Vila Velha, agentes encontraram objetos usados nos crimes como talheres, alicate de pressão, porta pratos, entre outros objetos. Além disso, um aparelho celular e R$ 420 em espécie também estavam com o suspeito.

Para fazer os furtos, o grupo arrombava as portas quebrando maçanetas e retirando os miolos das fechaduras Crédito: Divulgação

Furtos em 15 minutos

De acordo com informações do delegado Ricardo Oliveira, titular da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (Deic) de Aracruz, os suspeitos procuravam casas em locais com pouca ou nenhuma segurança, nem circuito de câmeras, além de focarem em famílias que não possuíam animais domésticos.

Os objetos preferidos para os furtos, conforme o delegado, eram eletrodomésticos. O grupo arrombava as portas quebrando maçanetas e retirando os miolos das fechaduras, em ações que não duravam mais de 15 minutos. Em Aracruz, os crimes foram cometidos nos bairros Segatto, De Carli, Limão, Cohab III, Sauaçu, Irajá, Jardins e Itaputera.

Rykelmi Lucas Passos foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado em flagrante por furto qualificado, sendo encaminhado ao sistema prisional. A Polícia agora tenta encontrar outros dois indivíduos que também teriam participado dos roubos.