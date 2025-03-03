Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Ufes será sede de encontro nacional de solidariedade a Cuba

Encontro tem como objetivo, entre outros, de fortalecer a solidariedade internacional ao país caribenho e enfrentar o bloqueio econômico imposto pelos EUA, desde a década de 1960

Publicado em 03 de Março de 2025 às 03:11

Públicado em 

03 mar 2025 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Bandeira de Cuba tremula em Havana, capital do país
Bandeira de Cuba tremula em Havana, capital do país Crédito: Pixabay
O campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, será sede, entre os dias 19 e 21 de junho, da 27ª Convenção Nacional de Solidariedade com Cuba (Conasol), um encontro que tem como objetivo, entre outros, de fortalecer a solidariedade internacional com o país comunista, ampliar o conhecimento sobre a realidade cubana e enfrentar o bloqueio econômico imposto pelos EUA, desde a década de 1960.
A programação contará com diversas atividades acadêmicas e culturais, além da presença de autoridades e líderes de movimentos sociais. A expectativa da organização é a de que cerca de 700 pessoas participem do evento por dia.
Em preparação ao encontro, a Ufes enviou  recentemente a Cuba a vice-reitora, Sônia Lopes e outros dois professores da comissão organizadora do evento. Segundo a universidade, a viagem teve o objetivo de fortalecer os laços acadêmicos, culturais e educacionais com o país caribenho.

Veja Também

Morre no ES, aos 56 anos, “o último dos comunistas românticos”

“Vamos aproveitar para fazer um diálogo mais profundo, de interlocução, com vistas a futuros intercâmbios com universidades cubanas. Inclusive, estávamos prevendo visitar duas universidades, mas, por recomendação do consulado cubano no Brasil, vamos visitar três”, disse a vice-reitora.
Ufes será sede de encontro nacional de solidariedade a Cuba
Durante a estada no país, o grupo terá agenda com as seguintes instituições: Instituto Cubano de Amizade com os Povos (Icap), Universidade de Havana, Universidade Agrária de Havana, Universidade de Ciências Pedagógicas Enrique José Varona, Federação das Mulheres Cubanas, Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica (Icaic) e Casa das Américas.
A Conasol é organizada pela Ufes em parceria com o Movimento Capixaba de Solidariedade a Cuba e o Instituto Agir para o Desenvolvimento e Cidadania.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Bandeira de cidade capixaba está entre as “diferentonas” do Brasil

Depois da Praça da Bíblia, prefeito promete reformar estádio no ES

Após 38 anos, tradicional loja na Leitão da Silva em Vitória fecha as portas

Pastor capixaba assume igreja evangélica odiada pelos conservadores

Morre, aos 55 anos, padre que nasceu na Indonésia e atuava no ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Estados Unidos UFES Cuba Comunista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados