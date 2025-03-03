Bandeira de Cuba tremula em Havana, capital do país Crédito: Pixabay

O campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , em Goiabeiras, será sede, entre os dias 19 e 21 de junho, da 27ª Convenção Nacional de Solidariedade com Cuba (Conasol), um encontro que tem como objetivo, entre outros, de fortalecer a solidariedade internacional com o país comunista, ampliar o conhecimento sobre a realidade cubana e enfrentar o bloqueio econômico imposto pelos EUA , desde a década de 1960.

A programação contará com diversas atividades acadêmicas e culturais, além da presença de autoridades e líderes de movimentos sociais. A expectativa da organização é a de que cerca de 700 pessoas participem do evento por dia.

Em preparação ao encontro, a Ufes enviou recentemente a Cuba a vice-reitora, Sônia Lopes e outros dois professores da comissão organizadora do evento. Segundo a universidade, a viagem teve o objetivo de fortalecer os laços acadêmicos, culturais e educacionais com o país caribenho.

“Vamos aproveitar para fazer um diálogo mais profundo, de interlocução, com vistas a futuros intercâmbios com universidades cubanas. Inclusive, estávamos prevendo visitar duas universidades, mas, por recomendação do consulado cubano no Brasil, vamos visitar três”, disse a vice-reitora.

Your browser does not support the audio element. Ufes será sede de encontro nacional de solidariedade a Cuba

Durante a estada no país, o grupo terá agenda com as seguintes instituições: Instituto Cubano de Amizade com os Povos (Icap), Universidade de Havana, Universidade Agrária de Havana, Universidade de Ciências Pedagógicas Enrique José Varona, Federação das Mulheres Cubanas, Instituto Cubano de Arte e Indústria Cinematográfica (Icaic) e Casa das Américas.