Morre, aos 55 anos, padre que nasceu na Indonésia e atuava no ES

O padre indonésio Laurensius Lagandoni Hayong era mais conhecido como padre Lourenço Crédito: Divulgação

Será sepultado na tarde desta quarta-feira (5), no Cemitério de Santa Isabel, em Domingos Martins , o padre indonésio Laurensius Lagandoni Hayong, mais conhecido como padre Lourenço, de 55 anos de idade, pároco da Paróquia Divino Espírito Santo, em Santa Leopoldina.

Nascido em 16 de novembro de 1969 , o sacerdote, que morava no Brasil há 24 anos pertencia à congregação Sociedade do Verbo Divino (verbitas), enfrentava problemas de saúde que se agravaram em janeiro deste ano, resultando em sua internação no Hospital Meridional, em Cariacica, devido a uma infecção pulmonar. Ele morreu na manhã desta terça (4), às 10h45.

O velório será realizado a partir das 7h desta quarta-feira na Paróquia do Divino Espírito Santo, em Santa Leopoldina . Às 9h, será celebrada a missa de corpo presente e, às 13h, o sepultamento em Domingos Martins.

Paróquia de Santa Leopoldina anunciou a morte do padre Lourenço nas redes sociais Crédito: Instagram

Uma grande corrente de oração foi feita nas redes sociais e entre os fiéis da paróquia de Santa Leopoldina, pela recuperação do sacerdote que estava internado havia cerca de duas semanas na UTI do Meridional.

Devido à internação do padre Lourenço, várias atividades foram canceladas nos últimos dias na Paróquia Divino Espírito Santo, inclusive a programação social da festa de São Sebastião, em janeiro.