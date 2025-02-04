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Leonel Ximenes

Morre, aos 55 anos, padre que nasceu na Indonésia e atuava no ES

Sacerdote estava internado havia duas semanas na UTI de um hospital de Cariacica

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 15:52

Públicado em 

04 fev 2025 às 15:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O padre indonésio Laurensius Lagandoni Hayong era mais conhecido como padre Lourenço
O padre indonésio Laurensius Lagandoni Hayong era mais conhecido como padre Lourenço Crédito: Divulgação
Será sepultado na tarde desta quarta-feira (5), no Cemitério de Santa Isabel, em Domingos Martins, o padre indonésio Laurensius Lagandoni Hayong, mais conhecido como padre Lourenço, de 55 anos de idade, pároco da Paróquia Divino Espírito Santo, em Santa Leopoldina.
Nascido em 16 de novembro de 1969 , o sacerdote, que morava no Brasil há 24 anos pertencia à congregação Sociedade do Verbo Divino (verbitas), enfrentava problemas de saúde que se agravaram em janeiro deste ano, resultando em sua internação no Hospital Meridional, em Cariacica, devido a uma infecção pulmonar. Ele morreu na manhã desta terça (4), às 10h45.
O velório será realizado a partir das 7h desta quarta-feira na Paróquia do Divino Espírito Santo, em Santa Leopoldina. Às 9h, será celebrada a missa de corpo presente e, às 13h, o sepultamento em Domingos Martins.
Paróquia de Santa Leopoldina anunciou a morte do padre Lourenço nas redes sociais
Paróquia de Santa Leopoldina anunciou a morte do padre Lourenço nas redes sociais Crédito: Instagram
Uma grande corrente de oração foi feita nas redes sociais e entre os fiéis da paróquia de Santa Leopoldina, pela recuperação do sacerdote que estava internado havia cerca de duas semanas na UTI do Meridional.
Devido à internação do padre Lourenço, várias atividades foram canceladas nos últimos dias na Paróquia Divino Espírito Santo, inclusive a programação social da festa de São Sebastião, em janeiro.
“Neste momento de dor, pedimos que unam-se a nós em oração, rogando pela alma de nosso irmão e pela consolação de sua família e amigos. Que Deus receba em sua misericórdia o Pe. Lourenço e que ele descanse em paz”, escreveu a paróquia em suas redes sociais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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