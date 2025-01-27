Festa de 50 anos de padre famoso terá bufê, chope e show pago no ES

Padre Ânderson em viagem à Escócia, em 2024, com a kilt, a saia típica daquele país Crédito: Facebook do padre Ânderson Gomes

O padre Ânderson Gomes está preparando uma festança para comemorar o seu aniversário de 50 anos de vida e de 20 anos de ordenação sacerdotal. O ponto alto será o dia da comemoração do cinquentenário do sacerdote, em 26 de fevereiro, às 20h, no Matrix Music Hall, uma casa de shows muito badalada e conhecida em Campo Grande, Cariacica

A festa, que já está sendo convocada pelo sacerdote em suas redes sociais, terá bufê completo, chope, refrigerantes e sucos com um show pago do próprio padre e banda, que vão cantar músicas religiosas e sucessos dos anos 1980, 1990 e 2000.

Tratado como grande evento musical e social, o show de Ânderson Gomes, que é pároco e reitor do Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, já está com os ingressos à venda na internet. O ingresso custa R$ 150 e a meia-entrada, R$ 75.