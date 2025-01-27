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Leonel Ximenes

Festa de 50 anos de padre famoso terá bufê, chope e show pago no ES

Evento, em casa de shows, também será em comemoração aos 20 anos de ordenação sacerdotal do aniversariante

Públicado em 

27 jan 2025 às 00:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Padre Ânderson em viagem à Escócia, em 2024, com a kilt, a saia típica daquele país
Padre Ânderson em viagem à Escócia, em 2024, com a kilt, a saia típica daquele país Crédito: Facebook do padre Ânderson Gomes
O padre Ânderson Gomes está preparando uma festança para comemorar o seu aniversário de 50 anos de vida e de 20 anos de ordenação sacerdotal. O ponto alto será o dia da comemoração do cinquentenário do sacerdote, em 26 de fevereiro, às 20h, no Matrix Music Hall, uma casa de shows muito badalada e conhecida em Campo Grande, Cariacica.
A festa, que já está sendo convocada pelo sacerdote em suas redes sociais, terá bufê completo, chope, refrigerantes e sucos com um show pago do próprio padre e banda, que vão cantar músicas religiosas e sucessos dos anos 1980, 1990 e 2000.
Tratado como grande evento musical e social, o show de Ânderson Gomes, que é pároco e reitor do Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, já está com os ingressos à venda na internet. O ingresso custa R$ 150 e a meia-entrada, R$ 75.

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“Este ano eu comemoro 20 anos de padre, em 29 de janeiro, e 50 de vida, em 26 de fevereiro. Não parece [ter 50 anos de idade], eu sei que não”, diz o padre Ânderson em vídeo postado em suas redes sociais. “Vamos comemorar, vamos celebrar a vida”, finalizou o sacerdote.
Em tempo: será que o futuro arcebispo de Vitória, dom Ângelo Mezzari, que assume no dia 22 de fevereiro, vai participar da festa do padre?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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