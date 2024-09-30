Nova mudança de padres na Arquidiocese de Vitória: quem entra, quem sai

A LISTA DE SACERDOTES TRANSFERIDOS
Área Pastoral de Vitória
- Padre Osmar de Oliveira Braido - Nomeado pároco da Paróquia São Pedro na Vila Rubim. Ele era o vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.
- Padre Vitor Valentim Placidino do Nascimento - Nomeado vigário paroquial da Paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha.
Área Pastoral de Cariacica-Viana
- Padre Diego Pereira Azevedo - Nomeado pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em Vila Capixaba, Cariacica. O sacerdote concluiu seu mestrado em Espiritualidade, em Roma, Itália.
- Padre Juliano do Nascimento Machado - Nomeado vigário paroquial da Paróquia Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica.
Área Pastoral de Cariacica-Viana
- Padre Lucas Folador Muniz Pina - Nomeado administrador paroquial da Paróquia Sagrada Família, na Praia do Morro, em Guarapari. Padre Lucas era o vigário paroquial da Paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, Vitória.
- Padre Cesar Augusto Flegler Delarmelina - Nomeado vigário paroquial da Paróquia São Pedro, Muquiçaba, em Guarapari.
- Padre Bruce Willis Moura de Oliveira - Nomeado vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Guarapari.
Área Pastoral Serrana
- Padre Jonatan Rocha do Nascimento - Nomeado vigário paroquial da Paróquia Rainha da Paz, em Santa Maria de Jetibá