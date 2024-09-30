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Leonel Ximenes

Nova mudança de padres na Arquidiocese de Vitória: quem entra, quem sai

É o segundo remanejamento de sacerdotes em apenas um mês feito pelo arcebispo dom Dario Campos

Públicado em 

30 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O diácono e futuro padre Bruce Willis Moura de Oliveira
Padre Bruce Willis Moura de Oliveira foi ordenado em agosto Crédito: Arquidiocese de Vitória
O arcebispo de Vitória, dom Dario Campos, promoveu várias mudanças de padres nas paróquias da Grande Vitória e do interior do Estado. Ao todo, oito sacerdotes vão assumir novas funções a partir do mês de outubro.
“A Arquidiocese de Vitória vive um momento de mudanças com as transferências dos padres que atuam nas paróquias das áreas pastorais. O processo de remanejamento faz parte da rotina da Igreja, visando atender às necessidades pastorais e fortalecer a missão de evangelização em diferentes localidades”, justifica a Igreja Católica.
Estão sendo atingidas pela transferências as áreas pastorais de Vitória, com dois sacerdotes; a de Cariacica-Viana (2); Benevente (3); e Serrana (1).

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É o segundo remanejamento de padres na Arquidiocese de Vitória neste mês. No início de setembro, dom Dario anunciou a nomeação de cinco sacerdotes para novas funções pastorais na Igreja.

A LISTA DE SACERDOTES TRANSFERIDOS

Área Pastoral de Vitória

  • Padre Osmar de Oliveira Braido - Nomeado pároco da Paróquia São Pedro na Vila Rubim. Ele era o vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora das Graças, em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha.
  • Padre Vitor Valentim Placidino do Nascimento - Nomeado vigário paroquial da Paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha.

Área Pastoral de Cariacica-Viana

  • Padre Diego Pereira Azevedo - Nomeado pároco da Paróquia Santíssima Trindade, em Vila Capixaba, Cariacica. O sacerdote concluiu seu mestrado em Espiritualidade, em Roma, Itália.
  • Padre Juliano do Nascimento Machado - Nomeado vigário paroquial da Paróquia Santuário Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica.

Área Pastoral de Cariacica-Viana

  • Padre Lucas Folador Muniz Pina - Nomeado administrador paroquial da Paróquia Sagrada Família, na Praia do Morro, em Guarapari. Padre Lucas era o vigário paroquial da Paróquia São Francisco de Assis, em Jardim da Penha, Vitória.
  • Padre Cesar Augusto Flegler Delarmelina - Nomeado vigário paroquial da Paróquia São Pedro, Muquiçaba, em Guarapari.
  • Padre Bruce Willis Moura de Oliveira - Nomeado vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Guarapari.

Área Pastoral Serrana

  • Padre Jonatan Rocha do Nascimento - Nomeado vigário paroquial da Paróquia Rainha da Paz, em Santa Maria de Jetibá

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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