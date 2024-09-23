Acredite: restaurante de Vitória agora vai abrir aos domingos para jantar

Achar um restaurante para jantar aos domingos nunca foi tarefa fácil em Vitória. Mas essa “tradição” está (finalmente) sendo rompida pela A Oca, reduto de descolados localizado na Rua do Rosário, no Centro Histórico da Capital
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Na realidade, a casa, instalada em um casarão da década de 1940 na escadaria que dá acesso à igreja do Rosário, agora vai abrir sem intervalos, aos sábados e domingos, a partir do meio-dia. No sábado, até 23h; no domingo, fecha as portas às 22h30.
Em compensação, A Oca, que também funciona como bar e galeria de arte, não vai abrir mais às quartas-feiras, além de segunda e terça, dias em que também não funcionava.
Nas quintas e sextas, o restaurante está aberto para almoço, das 12h às 15h. Em seguida, intervalo e reabertura às 17h para happy hour e jantar.