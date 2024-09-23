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Leonel Ximenes

Acredite: restaurante de Vitória agora vai abrir aos domingos para jantar

Casa, que funciona também como bar e galeria de arte, é reduto de música de qualidade no Centro Histórico

Públicado em 

23 set 2024 às 18:41
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O Restaurante A Oca fica na escadaria do Rosário, no Centro de Vitória
O Restaurante A Oca fica na escadaria do Rosário, no Centro de Vitória Crédito: Facebook
Achar um restaurante para jantar aos domingos nunca foi tarefa fácil em Vitória. Mas essa “tradição” está (finalmente) sendo rompida pela A Oca, reduto de descolados localizado na Rua do Rosário, no Centro Histórico da Capital.
Na realidade, a casa, instalada em um casarão da década de 1940 na escadaria que dá acesso à igreja do Rosário, agora vai abrir sem intervalos, aos sábados e domingos, a partir do meio-dia. No sábado, até 23h; no domingo, fecha as portas às 22h30.
Em compensação, A Oca, que também funciona como bar e galeria de arte, não vai abrir mais às quartas-feiras, além de segunda e terça, dias em que também não funcionava.
Nas quintas e sextas, o restaurante está aberto para almoço, das 12h às 15h. Em seguida, intervalo e reabertura às 17h para happy hour e jantar.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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