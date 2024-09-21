Furtos do mar: além de moqueca, restaurante no litoral do ES tinha 'gato'

Polícia Civil e EDP fizeram operação contra furto de energia em Barra do Itapemirim, Marataízes Crédito: EDP

Polícia Civil e a EDP fizeram uma operação de combate ao furto de energia em um restaurante em Barra do Itapemirim, Marataízes, no litoral Sul do Estado , nesta semana. O estabelecimento comercial tinha uma ligação direta na rede de energia elétrica, o que não permitia a leitura correta do consumo.

A prática, segundo a concessionária, configura furto de energia. Durante a inspeção foi constatado que, no interior do restaurante, a energia não contabilizada estava sendo utilizada para alimentar, de forma irregular, parte da unidade consumidora.

Detectado por um perito da Polícia Científica, o gato foi desfeito e retirado do local pelos técnicos da EDP, deixando o restaurante conectado apenas ao medidor regular.

O proprietário do estabelecimento acompanhou a inspeção e foi conduzido pela equipe do Departamento de Investigações Criminais (Deic) à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi apresentado à autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.

O furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".

Além do processo criminal, o proprietário chegado a felinos irregulares irá arcar, conforme a regra da Resolução Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.