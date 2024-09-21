Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Furtos do mar: além de moqueca, restaurante no litoral do ES tinha 'gato'

Energia furtada estava sendo utilizada em parte da unidade consumidora

Públicado em 

21 set 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia Civil e EDP fizeram operação contra furto de energia em Barra do Itapemirim, Marataízes
Polícia Civil e EDP fizeram operação contra furto de energia em Barra do Itapemirim, Marataízes Crédito: EDP
Polícia Civil e a EDP fizeram uma operação de combate ao furto de energia em um restaurante em Barra do Itapemirim, Marataízes, no litoral Sul do Estado, nesta semana. O estabelecimento comercial tinha uma ligação direta na rede de energia elétrica, o que não permitia a leitura correta do consumo.
A prática, segundo a concessionária, configura furto de energia. Durante a inspeção foi constatado que, no interior do restaurante, a energia não contabilizada estava sendo utilizada para alimentar, de forma irregular, parte da unidade consumidora.
Detectado por um perito da Polícia Científica, o gato foi desfeito e retirado do local pelos técnicos da EDP, deixando o restaurante conectado apenas ao medidor regular.
O proprietário do estabelecimento acompanhou a inspeção e foi conduzido pela equipe do Departamento de Investigações Criminais (Deic) à Delegacia Regional de Itapemirim, onde foi apresentado à autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.
O furto de energia é crime, previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro: "Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: pena de reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa".
Além do processo criminal, o proprietário chegado a felinos irregulares irá arcar, conforme a regra da Resolução Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com a cobrança de toda energia não faturada durante o período da irregularidade, além do custo administrativo.
Sem gato, o restaurante vai continuar cuidando de peixes. Melhor assim.

LEIA MAIS NA COLUNA LEONEL XIMENES

Cidade paulista promete superar tirolesa de Pancas, a maior do Brasil

Pastor no ES critica criação do Dia Nacional do Pastor Evangélico

A vida como ela é: família que faz tráfico unida vai presa unida no ES

Grande rede de academias de luxo do país vai abrir 1ª unidade do ES

Conheça o misterioso “carroceiro da meia-noite” que apareceu na Serra

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

edp Marataízes Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados