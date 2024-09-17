Pastor no ES critica criação do Dia Nacional do Pastor Evangélico

Usiel Carneiro de Souza, pastor batista da Igreja da Praia Crédito: Divulgação

O pastor batista Usiel Carneiro de Souza, da Igreja da Praia (antiga Igreja Batista da Praia do Canto), condenou a promulgação pelo presidente Lula da Lei 14.970/2024, de 13 de setembro de 2024, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (16), que institui o segundo domingo de junho como o “Dia Nacional da Pastora Evangélica e do Pastor Evangélico”.

Em publicação em seu perfil do Instagram, Usiel se identifica como pastor evangélico e considera um despropósito a iniciativa que vem da chamada bancada evangélica no Congresso e questiona no que isso melhora a vida do país e da própria fé evangélica.

“Nosso lugar não é esse. Nosso chamado e missão é levantarmos a voz em favor dos que não podem se defender a si mesmos, dos fracos, dos necessitados, a exemplo dos profetas bíblicos. Nosso dever é nos esforçarmos para sermos exemplo de cidadania e amor ao próximo”, registra Usiel.

O pastor considera, ainda, que o Dia Nacional da Pastora e do Pastor Evangélico é o símbolo do empobrecimento espiritual que caiu e se espalha “sobre essa parcela dos cristãos brasileiros”.

E questiona: “Como os defensores de algo assim reagirão diante um Dia Nacional da Mãe e do Pai de Santo? E se alguém lutar para criar uma Praça do Candomblé, a exemplo da Praça da Bíblia? Seria democrático um Dia do Ateu Confesso para que sua memória fosse celebrada?”, indagou.

Por fim, o pastor batista afirma que não vai comemorar a data: “A mistura entre Igreja e Estado pode acontecer em diversas camadas do ambiente público. E em nenhuma delas costuma dar em boa coisa. De minha parte, como pastor evangélico , lamento. Eis um dia que não comemorarei”.