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Leonel Ximenes

Igreja evangélica na Praia do Canto supera crise, conclui reforma e muda de nome

Pastor da denominação histórica, que permaneceu no cargo após batalha judicial, exaltou a diversidade da sua congregação

Públicado em 

26 ago 2024 às 15:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Pastor Usiel prega durante culto de inauguração das reformas da Igreja da Praia
Pastor Usiel prega durante culto de inauguração das reformas da Igreja da Praia Crédito: Alisson Silva
Com um café da manhã coletivo e o salão lotado, a Igreja Batista da Praia do Canto entregou à comunidade na manhã deste domingo (25) seu templo reformado e uma nova fachada que traz também uma mudança de marca.
A partir de agora, a congregação quer ser conhecida como Igreja da Praia e traz uma logomarca estilizada que faz lembrar dois símbolos de Vitória: o Penedo inclinado e o movimento das ondas do mar.
“Todas as mudanças passaram pelo conselho e pela assembleia, que é a instância máxima de uma Igreja Batista, que somos desde 1976 e está afirmado abaixo do novo nome. A proposta é de contextualização e de melhor comunicação com a comunidade que nos cerca”, explica o pastor Usiel Carneiro de Souza, presidente da igreja.
Na celebração, logo após o café da manhã, o pastor celebrou a ceia aberta a todos os presentes e, emblematicamente, os elementos (pão e vinho) foram distribuídos pelos adolescentes, representando a esperança no futuro da igreja.
"Hoje iniciamos um novo capítulo na história de nossa igreja. Não estamos virando uma página. Não estamos apagando o passado ou o desprezando. Estamos seguindo em frente para o sempre novo, inspirados nas boas-novas"
Usiel Carneiro de Souza - Pastor da Igreja da Praia
Em sua mensagem, Usiel reafirmou os valores da congregação e fez uma reflexão sobre o que é ser pastor e o que é ser igreja. “Não queremos uniformizar ninguém. Aliás, quanto mais diversidade tivermos e formos capazes de nos amar em nossas particularidades, melhor teremos entendido a mensagem do evangelho de Cristo”, destacou Usiel.
Fiéis no culto de reinauguração da igreja na Praia do Canto
Fiéis no culto de reinauguração da igreja na Praia do Canto Crédito: José Caldas da Costa
A reforma do templo começou por uma questão de segurança: a ideia era apenas trocar o telhado, por causa dos vazamentos que causavam prejuízo. Mas quando mexeu na cobertura do templo, a comissão de reforma descobriu o comprometimento das instalações elétricas e das paredes laterais e foi alertada pela engenharia dos riscos que isso representava.
“A obra se prolongou e ficou quase três vezes mais cara. Deus, entretanto, nos fortaleceu e moveu os membros para que, com muito controle de tudo, conseguíssemos chegar até aqui e agora temos um templo estruturado para as próximas cinco décadas” disse o pastor, que no ano passado, após uma batalha judicial com um grupo dissidente, permaneceu no comando da agora Igreja da Praia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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