Igreja evangélica na Praia do Canto supera crise, conclui reforma e muda de nome

Pastor Usiel prega durante culto de inauguração das reformas da Igreja da Praia Crédito: Alisson Silva

Com um café da manhã coletivo e o salão lotado, a Igreja Batista da Praia do Canto entregou à comunidade na manhã deste domingo (25) seu templo reformado e uma nova fachada que traz também uma mudança de marca.

A partir de agora, a congregação quer ser conhecida como Igreja da Praia e traz uma logomarca estilizada que faz lembrar dois símbolos de Vitória: o Penedo inclinado e o movimento das ondas do mar.

“Todas as mudanças passaram pelo conselho e pela assembleia, que é a instância máxima de uma Igreja Batista , que somos desde 1976 e está afirmado abaixo do novo nome. A proposta é de contextualização e de melhor comunicação com a comunidade que nos cerca”, explica o pastor Usiel Carneiro de Souza, presidente da igreja.

Na celebração, logo após o café da manhã, o pastor celebrou a ceia aberta a todos os presentes e, emblematicamente, os elementos (pão e vinho) foram distribuídos pelos adolescentes, representando a esperança no futuro da igreja.

"Hoje iniciamos um novo capítulo na história de nossa igreja. Não estamos virando uma página. Não estamos apagando o passado ou o desprezando. Estamos seguindo em frente para o sempre novo, inspirados nas boas-novas" Usiel Carneiro de Souza - Pastor da Igreja da Praia

Em sua mensagem, Usiel reafirmou os valores da congregação e fez uma reflexão sobre o que é ser pastor e o que é ser igreja. “Não queremos uniformizar ninguém. Aliás, quanto mais diversidade tivermos e formos capazes de nos amar em nossas particularidades, melhor teremos entendido a mensagem do evangelho de Cristo”, destacou Usiel.

Fiéis no culto de reinauguração da igreja na Praia do Canto Crédito: José Caldas da Costa