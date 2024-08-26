Igreja evangélica na Praia do Canto supera crise, conclui reforma e muda de nome

Com um café da manhã coletivo e o salão lotado, a Igreja Batista da Praia do Canto
entregou à comunidade na manhã deste domingo (25) seu templo reformado e uma nova fachada que traz também uma mudança de marca.
A partir de agora, a congregação quer ser conhecida como Igreja da Praia e traz uma logomarca estilizada que faz lembrar dois símbolos de Vitória: o Penedo inclinado e o movimento das ondas do mar.
“Todas as mudanças passaram pelo conselho e pela assembleia, que é a instância máxima de uma Igreja Batista
, que somos desde 1976 e está afirmado abaixo do novo nome. A proposta é de contextualização e de melhor comunicação com a comunidade que nos cerca”, explica o pastor Usiel Carneiro de Souza, presidente da igreja.
Na celebração, logo após o café da manhã, o pastor celebrou a ceia aberta a todos os presentes e, emblematicamente, os elementos (pão e vinho) foram distribuídos pelos adolescentes, representando a esperança no futuro da igreja.
Em sua mensagem, Usiel reafirmou os valores da congregação e fez uma reflexão sobre o que é ser pastor e o que é ser igreja. “Não queremos uniformizar ninguém. Aliás, quanto mais diversidade tivermos e formos capazes de nos amar em nossas particularidades, melhor teremos entendido a mensagem do evangelho de Cristo”, destacou Usiel.
A reforma do templo começou por uma questão de segurança: a ideia era apenas trocar o telhado, por causa dos vazamentos que causavam prejuízo. Mas quando mexeu na cobertura do templo, a comissão de reforma descobriu o comprometimento das instalações elétricas e das paredes laterais e foi alertada pela engenharia dos riscos que isso representava.