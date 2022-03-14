Morre no ES pastor que marcou época entre os evangélicos do Brasil

Foi sepultado neste sábado (12), no Cemitério Jardim da Paz, na Serra, o pastor Samuel Cardoso Machado, de 90 anos, que morreu vítima de Covid-19
. Durante 24 anos, Cardoso pastoreou a Primeira Igreja Batista (PIB) de Vitória, sendo o responsável pela construção do imponente templo na Avenida Beira-Mar, no Centro da capital capixaba.
O pastor foi também presidente da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista do Espírito Santo. Posteriormente, após deixar a PIB de Vitória, liderou a Igreja Batista Memorial até ser jubilado (aposentado).
Carioca, nascido em 4 de janeiro de 1932 no seio de uma família cristã, Samuel Cardoso Machado converteu-se aos 14 anos e foi batizado na Igreja Batista do Zumbi, hoje Primeira Igreja Batista da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro
. A família ainda teve outro pastor, Josias Cardoso Machado, que foi presidente da Convenção Batista Fluminense.
O líder evangélico ingressou em 1955, aos 23 anos, no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, cujo curso completou em 1958. Foi o orador da sua turma. Em 1959 foi trabalhar como missionário da Junta de Missões Estaduais da Convenção Batista do Rio Grande do Sul
na cidade de Caxias do Sul, na serra gaúcha.
No dia 4 de março de 1967, tomou posse, como pastor, na Primeira Igreja Batista de Vitória, permanecendo até 13 de outubro de 1991. Nesse período de pouco mais de 24 anos, além de pastorear a igreja, foi presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, por vários mandatos, presidente da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e, por duas vezes, presidente da Convenção Batista Brasileira (1987-1988 e 1988-1989).
Samuel Cardoso participou, também, como orador, de vários movimentos evangelísticos
no Brasil e no exterior. "Pastor Samuel Cardoso foi um dos maiores evangelistas que já ouvi em quatro décadas de caminhada cristã”, elogia José Caldas, jornalista e membro da Igreja Batista da Praia do Canto, em Vitória.
“Pastor Samuel foi um plantador de igrejas. (...) Pedimos que o Senhor console os corações dos familiares, amigos e de todos nós, irmãos em Cristo”, postou no Facebook a Junta de Missões Nacionais, órgão da Convenção Batista Brasileira.