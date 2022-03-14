Morre no ES pastor que marcou época entre os evangélicos do Brasil

O pastor foi também presidente da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista do Espírito Santo. Posteriormente, após deixar a PIB de Vitória, liderou a Igreja Batista Memorial até ser jubilado (aposentado).

No dia 4 de março de 1967, tomou posse, como pastor, na Primeira Igreja Batista de Vitória, permanecendo até 13 de outubro de 1991. Nesse período de pouco mais de 24 anos, além de pastorear a igreja, foi presidente da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, por vários mandatos, presidente da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira e, por duas vezes, presidente da Convenção Batista Brasileira (1987-1988 e 1988-1989).