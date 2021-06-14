Polícia Civil doa computador para igreja evangélica em Vila Velha

O valor do maquinário está em torno de R$ 1.450 Crédito: Pintrest

Está em Mateus 6,3-4: “Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará".

Foi assim, de uma forma muito discreta, como recomenda a Bíblia, que a Polícia Civil , sem fazer muito alarde ou anúncio em seu site, doou um microcomputador e um monitor para a Igreja Batista em Santa Mônica, Vila Velha , conforme mostra a edição desta segunda-feira (14) do Diário Oficial do Estado.

O valor do maquinário está em torno de R$ 1.450. Não é uma supermáquina, contudo pode ajudar nas atividades pastorais do dia a dia da igreja, especialmente no acesso à internet e na promoção de cultos.