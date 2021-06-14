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Leonel Ximenes

Polícia Civil doa computador para igreja evangélica em Vila Velha

Ato de doação do equipamento foi publicado no Diário Oficial

Públicado em 

14 jun 2021 às 16:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

teclado de computador
O valor do maquinário está em torno de R$ 1.450 Crédito: Pintrest
Está em Mateus 6,3-4: “Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará".
Foi assim, de uma forma muito discreta, como recomenda a Bíblia, que a Polícia Civil, sem fazer muito alarde ou anúncio em seu site, doou um microcomputador e um monitor para a Igreja Batista em Santa Mônica, Vila Velha, conforme mostra a edição desta segunda-feira (14) do Diário Oficial do Estado.
O valor do maquinário está em torno de R$ 1.450. Não é uma supermáquina, contudo pode ajudar nas atividades pastorais do dia a dia da igreja, especialmente no acesso à internet e na promoção de cultos.

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A coluna recomenda: para que não se abra caminho para o pecado, é bom que o computador doado tenha um bom antivírus, para que o mal não entre na máquina que agora será mais um instrumento no trabalho de evangelização.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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