“É preciso que as igrejas evangélicas sejam menos atraídas pelo poder”

Na época em que escrevi esse texto, estávamos no primeiro turno. Bolsonaro despontava, mas ainda não havia ganhado tanta projeção entre os evangélicos e entre os católicos. No decorrer dos meses e das eleições, isso foi se intensificando e no segundo turno tínhamos grande porção das igrejas ao lado daquele que se consagraria presidente da República. Vários fatores contribuíram na construção desse quadro entre os evangélicos. Um deles seria a decepção com o final do governo petista. A narrativa da luta contra a corrupção ser sinônimo de enfrentamento ao PT fez com que os evangélicos encontrassem em Bolsonaro e seu radicalismo o enfrentamento contra a então causa da corrupção no Brasil. Mas a principal causa foi o atraente discurso moralista e conservador, o que revela o lugar de compreensão de parte da igreja evangélica brasileira. Mesmo não sendo a maioria, mas infelizmente pode ser constado, alguns encontraram em Bolsonaro um tipo de representante da sua visão de mundo, o que revelou uma face homofóbica, racista, violenta, com tiques fascistas e pouco misericordiosa, da igreja evangélica brasileira. Em suma, o moralismo conservador, a defesa de uma modalidade de família tradicional, a midiatização alarmante do terror, a superficial compreensão teológica e, em menor quantidade, a tendência antidemocrática de alguns evangélicos foram fundamentais para o apoio de grande parte da igreja brasileira.