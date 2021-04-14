No pré-Covid, mais da metade das famílias do ES não tinha computador

Homem escrevendo no computador Crédito: Pixabay

Trabalho a distância, estudo remoto, festa de aniversário por vídeo-chamada. Para muitas pessoas, essas práticas se tornaram relativamente comuns no ano passado. Mas em 2019, isto é, no pré-pandemia, o acesso ao computador ainda era limitado. Das 1.445.000 famílias existentes no Espírito Santo naquele ano, 803 mil, isto é, cerca de 55,5%, não tinham acesso ao equipamento.

O número, inclusive, chegou a crescer em relação ao ano anterior. Em 2018, foram contabilizados 1.405.000 domicílios no Estado, sendo que em 745 mil (51,5%) não havia um microcomputador, nem mesmo um tablet.

Os dados, divulgados nesta quarta-feira (14) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) , são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019 - Tecnologia da Informação e Comunicação, a Pnad TIC.

Ao todo, 1.223.000 famílias capixabas, isto é, 84,6% do total, tinham internet em 2019. Mas a forma como era utilizada estava bastante relacionada à renda das famílias.

Entre as famílias que tinham um computador, a renda por habitante girava em torno de R$ 2.110. Mas o celular, que há anos se consolidou como principal forma de acesso à internet no país, não exige tanto. Até as versões mais baratas permitem utilizar ferramentas de pesquisa, redes sociais, entre outros aplicativos. Não obstante, nas casas em que a principal forma de acesso à rede são os aparelhos móveis, o rendimento médio per capita foi de R$ 1.445.

“Com base nesse exemplo, é possível ver o quanto isso é relevante: um computador, mesmo que simples, custaria para essa família algo na mesma proporção (ou mais) que o valor da sua renda domiciliar per capita”, observou Danielle Nascimento, economista na Todos - Analistas de Negócios e Projetos.

Ela destaca que embora ainda não se tenha os dados referentes ao ano passado - o IBGE os divulga com uma defasagem de dois anos, ou seja, somente em 2022 - essas diferenças estruturais devem ter ficado ainda mais evidentes durante a pandemia, quando as famílias precisaram de adaptar a uma rotina remota que exigiu amplas condições de infraestrutura domiciliar e apoio (no caso dos estudantes).

“O acesso à internet é relativamente amplo no Espírito Santo e no país, mas isso veio com grande popularização dos aparelhos celulares e conexões também via celular, o que dificulta muito o estudo e o trabalho. E equipamento tecnológicos, como o computador, não são baratos, então nem todas as famílias conseguem se adaptar rapidamente e um fator determinante para isso é a renda.”