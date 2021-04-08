“Impedir cultos presenciais não fere a liberdade religiosa”, diz pastor no ES

Kenner Terra: "Os serviços continuam mesmo com os templos fechados para os cultos presenciais" Crédito: Divulgação

A proibição temporária de cultos e missas presenciais , por causa do agravamento da pandemia de Covid-19, não fere a liberdade religiosa. Não, não é um comunista ateu que está afirmando isso, mas sim o pastor, professor e doutor em Ciências da Religião Kenner Terra, da Igreja Batista no Espírito Santo.

“A igreja tem importante papel durante a pandemia , que é o de cuidar, assistir espiritual e socialmente as pessoas e contribuir com a saúde mental dos seus membros e demais alcançados. Esses serviços continuam mesmo com os templos fechados para os cultos presenciais. Impedir os cultos presenciais não é ferir a liberdade religiosa, porque podemos continuar professando a fé publicamente”, considerou o pastor, que também é coordenador do Fórum Evangelho e Justiça, que reúne lideranças evangélicas.

Para ele, o quadro atual da pandemia justifica as restrições adotadas por muitos prefeitos e governadores. Terra considera que permitir cultos, mesmo com cuidados sanitários como distanciamento social e uso de álcool em gel, não é adequado porque, segundo ele, essas medidas não são suficientes para garantir a segurança dos fiéis.

“Nesta fase da pandemia, com 4 mil mortes por dia , não há garantias de que as medidas de restrição adotadas para os cultos realmente protejam de todos os riscos”, observou.

"Líderes e igrejas que insistem em realizar cultos, desobedecendo orientações sanitárias e decretos dos governadores, estão agindo contra a lei, colocam em risco seus membros, e qualquer retaliação do Estado não seria perseguição religiosa, mas cumprimento de dever" Kenner Terra - Pastor da Igreja Batista e coordenador do Fórum Evangelho e Justiça

“Em sustentação oral, André Mendonça, especialmente na conclusão cheia de retórica barata, usa paralelismos equivocadíssimos, como o de que ‘não há cristianismo sem a casa de Deus, não há cristianismo sem o dia do Senhor’”, afirmou Terra. “Em resumo, [Mendonça diz que] só há cristianismo com cultos no tempo aos domingos.”