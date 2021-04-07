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Ao vivo

STF decide sobre abertura de igrejas em meio à pandemia de Covid-19

Ministros Kassio Nunes e Gilmar Mendes se posicionaram de forma divergente. Outros integrantes da Corte vão votar. Veja ao vivo

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2021 às 14:44
Fiéis em culto evangélico: templos viram alvo de políticos na busca por eleitores
Fiéis em culto evangélico antes da pandemia de Covid-19 Crédito: Pixabay
O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decide, nesta quarta-feira (07), sobre a abertura de igrejas e liberação de cultos religiosos durante o agravamento da pandemia de Covid-19.
O ministro Kassio Nunes Maques, nomeado para a Corte pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), já concedeu uma decisão provisória impedindo a prefeitura de Belo Horizonte (BH) de fechar os templos, mesmo na pior fase da pandemia. Já o ministro Gilmar Mendes manteve o fechamento adotado em São Paulo.
Agora os outros ministros vão se posicionar. Acompanhe a transmissão ao vivo da sessão:

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