STF decide sobre abertura de igrejas em meio à pandemia de Covid-19

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decide, nesta quarta-feira (07), sobre a abertura de igrejas e liberação de cultos religiosos durante o agravamento da pandemia de Covid-19.
O ministro Kassio Nunes Maques, nomeado para a Corte pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), já concedeu uma decisão provisória impedindo a prefeitura de Belo Horizonte (BH) de fechar os templos, mesmo na pior fase da pandemia. Já o ministro Gilmar Mendes manteve o fechamento adotado em São Paulo.
Agora os outros ministros vão se posicionar. Acompanhe a transmissão ao vivo da sessão: