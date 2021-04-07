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Ex-juiz de Baixo Guandu, Dr. Eraldo morre por complicações da Covid-19

Nascido em Colatina, Eraldo Trevizani morava em  Baixo Guandu desde 1993, quando assumiu a função de juiz. Ele permaneceu no município mesmo depois da aposentadoria em 2012

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 16:58

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

07 abr 2021 às 16:58
Ex-juiz em Baixo Guandu, Eraldo Trevizani
Ex-juiz em Baixo Guandu, Eraldo Trevizani Crédito: Acervo Familiar
O juiz aposentado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) Eraldo Trevizani faleceu nesta quarta-feira (7), vítima de complicações causadas pelo novo coronavírus. Aos 78 anos, ele estava hospitalizado em Colatina, no Noroeste do Estado. Trevizani era morador de Baixo Guandu, na mesma região onde exerceu a função por muitos anos.
O juiz foi diagnosticado com a doença no começo de março e, alguns dias depois, precisou ser hospitalizado em Colatina. Com o agravamento do quadro de saúde, Eraldo foi transferido para um leito de UTI e intubado. Ele chegou a apresentar evoluções no estado de saúde, mas teve uma piora e morreu nesta madrugada.

TRAJETÓRIA

Nascido em Colatina, Dr. Eraldo, como era conhecido, morava na cidade vizinha de Baixo Guandu desde 1993, quando assumiu a função de juiz. Ele permaneceu no município mesmo depois da aposentadoria em 2012.
Além da carreira da magistratura, Trevizani também foi político. Ele exerceu o cargo de vereador e presidente da Câmara Municipal de Colatina. Além disso, se candidatou à Prefeitura de Baixo Guandu, não sendo eleito.
O corpo de Trevizani será sepultado em Colatina. Em nota, a Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages) lamentou a morte.

Veja a nota da Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages)

O juiz aposentado Eraldo Trevizani, era conhecido carinhosamente como Dr Eraldo, torcedor apaixonado do Vasco da Gama e, além da carreira no judiciário, também teve uma breve carreira na política. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Colatina, no Noroeste do Estado, sua cidade natal. Em Baixo Guandu-ES, Dr Eraldo chegou em 1993, onde respondeu pela comarca do município por 19 anos, se aposentando da função em 2012 e onde residiu até o fim da vida. Fica a singela homenagem da Amages e os sentimentos à família enlutada!

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