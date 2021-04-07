Ex-juiz de Baixo Guandu, Dr. Eraldo morre por complicações da Covid-19

O juiz aposentado Eraldo Trevizani, era conhecido carinhosamente como Dr Eraldo, torcedor apaixonado do Vasco da Gama e, além da carreira no judiciário, também teve uma breve carreira na política. Foi vereador e presidente da Câmara Municipal de Colatina, no Noroeste do Estado, sua cidade natal. Em Baixo Guandu-ES, Dr Eraldo chegou em 1993, onde respondeu pela comarca do município por 19 anos, se aposentando da função em 2012 e onde residiu até o fim da vida. Fica a singela homenagem da Amages e os sentimentos à família enlutada!