Morre humorista capixaba João Bafo, aos 69 anos, vítima de Covid-19

Morreu no fim da tarde deste domingo (28) o humorista João Bafo, aos 69 anos de idade, de Covid-19. Ele estava internado em hospital da Grande Vitória desde a última segunda-feira (22), foi entubado na quarta (24), mas não resistiu a uma infecção generalizada causada em decorrência do coronavírus. O enterro do artista capixaba, que deixa quatro filhos e mulher, acontece no Cemitério de Santa Inês, em Vila Velha, às 13h30 desta segunda (29).

Segundo a esposa, Vanessa, ainda quando deu entrada no hospital João não se sentia tão mal e estava suportando bem a infecção, que ela também acabou contraindo. No entanto, exames mostraram que 75% dos pulmões do humorista já estavam comprometidos.

Foi tudo muito rápido. O próprio médico falou que o avanço foi muito rápido. Do jeito que ele chegou ao hospital e respondendo bem ao tratamento, até pensei que nem precisariam intubar, porque os próprios médicos estavam achando ele bem. Mas o rim parou, ele teve uma infecção generalizada. Até pensaram na hemodiálise, mas essa infecção generalizada não permitiu e acabou levando ele embora, conta a esposa de João, com quem já estava casado há 21 anos.

A viúva destaca que João enfrentava algumas comorbidades, como diabetes, mas que estava feliz de ter enfrentado todo o período da pandemia, até então, sem quaisquer complicações. Vanessa fala que João já estava até com tudo engatilhado para lançar um CD com músicas religiosas que ele compôs enquanto se cuidava. Ele já tinha fechado até com o cantor gospel, falava que os louvores eram a Deus pela pandemia, por ele estar bem, lembra, emocionada.

E continua: Ele tinha um problema renal crônico, diabetes, muitas comorbidades... E nisso, que ele foi internado, tudo ficou descompensado, né? Diabetes foi a primeira coisa. Ele precisou ficar naquela bomba de insulina direto.

"Até o último instante, eu achei que ele não morreria. Estava com esperança " Vanessa - Esposa

Vanessa fala que, quando foi chamada para ir ao hospital, no fim da tarde deste domingo (28), não imaginava que os médicos anunciariam que João havia morrido. Estava com esperança, justifica.

Ela conta que chegou ao local e foi recebida por assistentes sociais e profissionais de saúde que trataram do marido e que recebeu a notícia. É muito triste. Ele estava com muitos planos, estava relativamente bem até quando nos falamos a última vez... E agora não tem nem velório para se despedir. Uma doença muito louca, conclui.

O amigo, também humorista, Rossini Macedo, o Tonho dos Couros, lamentou a perda do colega nas redes sociais. À Gazeta também disse que todos perdem com a partida de João.

Ele tinha um lado solidário forte, amava ser o Papai Noel das crianças de uns bairros de Vila Velha, que todo fim de ano ele ajudava, distribuía brinquedos. Eu mesmo já ajudei nessa distribuição, doando os brinquedos. Ele também fazia piada com as próprias dificuldades que ele tinha. Ele teve 3 AVCs e perdeu a visão pela diabetes e brincava com isso, sacaneava com a dicção dele, que era ruim, e o engraçado era ele brincar com as dificuldades que ele mesmo tinha, começa.

É com muita tristeza que público essa notícia. O meu amigo JOÃO BAFO que fez muitos shows comigo, foi mais uma vítima... Publicado por Rossini Macedo II em Segunda-feira, 29 de março de 2021