Fundador da Loga Internet, Agenor Rangel morre de Covid-19 aos 56 anos Crédito: Loga Intenet/Divulgação

O empresário Agenor Rangel, de 56 anos, é mais uma vítima do coronavírus . Ele morreu neste domingo (28), em Vitória . Rangel era fundador e diretor da Loga Internet, operadora com presença em várias cidades do Espírito Santo e Bahia.

Segundo a empresa, Agenor ficou 23 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Vitória por conta de complicações da Covid-19.

Agenor era divorciado, pai de duas filhas e morava em Vila Velha. O empresário será sepultado nesta segunda-feira (27) em Aimorés (MG), cidade onde nasceu.

Em nota, a Loga Internet e os familiares se manifestaram sobre a morte: “A diretoria da empresa e os familiares agradecem por todas as orações, o apoio e a comunhão nesses últimos dias de luta pela vida de Agenor Rangel”.

A EMPRESA

A Loga Intenet nasceu na cidade de Linhares , no Norte do Espírito Santo, e nos últimos anos vem expandindo a sua atuação pelo Estado por meio do fornecimento de internet por fibra óptica.