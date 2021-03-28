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Pandemia no ES

Fundador da Loga Internet, Agenor Rangel morre de Covid-19 aos 56 anos

Após 23 dias internado na UTI de um hospital de Vitória, o empresário faleceu neste domingo (28). Ele fundou a operadora de internet em Linhares

Publicado em 28 de Março de 2021 às 18:24

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

28 mar 2021 às 18:24
Fundador da Loga Internet, Agenor Rangel morre de Covid-19 aos 56 anos
Fundador da Loga Internet, Agenor Rangel morre de Covid-19 aos 56 anos Crédito: Loga Intenet/Divulgação
O empresário Agenor Rangel, de 56 anos, é mais uma vítima do coronavírus. Ele morreu neste domingo (28), em Vitória. Rangel era fundador e diretor da Loga Internet, operadora com presença em várias cidades do Espírito Santo e Bahia.
Segundo a empresa, Agenor ficou 23 dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de Vitória por conta de complicações da Covid-19.

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Agenor era divorciado, pai de duas filhas e morava em Vila Velha. O empresário será sepultado nesta segunda-feira (27) em Aimorés (MG), cidade onde nasceu.
Em nota, a Loga Internet e os familiares se manifestaram sobre a morte: “A diretoria da empresa e os familiares agradecem por todas as orações, o apoio e a comunhão nesses últimos dias de luta pela vida de Agenor Rangel”.

A EMPRESA 

A Loga Intenet nasceu na cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e nos últimos anos vem expandindo a sua atuação pelo Estado por meio do fornecimento de internet por fibra óptica.
Com forte presença sobretudo no Norte do Estado, a empresa hoje atende onze municípios capixabas (Linhares, Piúma, Guarapari, Sooretama, São Mateus, Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta, Serra, Vila Velha, Cariacica e Vitória) e um na Bahia (Teixeira de Freitas).

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