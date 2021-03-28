Com intervalo de 24 horas, casal morre de coronavírus em Colatina

José Anastácio Eugênio e Maria de Fátima Correa moravam em Colatina Crédito: Acervo Familiar

Moradores de Colatina , no Noroeste do Estado, José Anastácio Eugênio e Maria de Fátima Correa Eugênio completaram recentemente 47 anos de casados. Dessa união, nasceram 11 filhos, 24 netos e 3 bisnetos. Mas o amor de Dona Maria ultrapassava os limites da família, ela adorava ajudar vizinhos e amigos a cuidar dos seus filhos.

Esse perfil afetuoso fez o casal ser muito querido e reconhecido no bairro São Marcos. Mas, em 24 horas, a família, os amigos e vizinhos perderam essas duas referências de carinho. Internados devido ao coronavírus , o casal morreu em função de complicações da doença.

Aos 66 anos, Maria de Fátima faleceu na última quinta-feira (25). Um dia depois, José Eugênio, de 69 anos, também morreu. Eles estavam internados no Hospital Estadual Sílvio Avidos, no mesmo município.

Com intervalo de 24 horas, casal morre de Covid-19 em Colatina Crédito: Acervo Familiar

Segundo familiares, o marido testou positivo no último dia 17 de março. No dia seguinte, Maria de Fátima também teve o diagnóstico para a Covid-19. Eles começaram a se recuperar em casa, mas apresentaram agravamento dos sintomas e foram encaminhados para o hospital, onde acabaram perdendo a batalha para a doença.

HISTÓRIA DE LUTA E AMOR PELA FAMÍLIA

Mineiro de nascimento, o casal se mudou para Colatina quando tinha apenas cinco anos de casamento. Com os pais, vieram os dois primeiros filhos. A mais velha, Neyla Aparecida Correa Eugênio, lembra da história de luta dos pais. “Eles foram ferreiros, criaram 11 filhos com muito sacrifício, mas nunca faltou amor para todos da família”, relembra.

O casal adorava cuidar dos netos Crédito: Acervo Familiar