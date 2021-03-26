Coronavírus: "40% das pessoas que vão para o hospital morrem", diz secretário

"Mesmo com um bom desempenho da rede privada e da rede pública, em torno de 40% das pessoas que vão para o hospital acabam evoluindo a óbito. Nós não queremos que as pessoas continuem perdendo a vida. Por isso faço um apelo à população que compreenda o grave momento que o país vive "

"Um momento crítico que o Estado vive. Já são mais de 1.400 leitos de UTI e enfermaria ocupados com pacientes respiratórios. O Samu fez mais de 41 atendimentos. A quantidade de pacientes que vem aumentado tem se mantido em franca aceleração", alerta.

"Nós não queremos que nenhum capixaba se perca com a pandemia sem o direito ao cuidado do serviço público ou privado. Mas para isso a população precisa aderir à quarentena. O isolamento nos próximos dias é para a toda a população, que deve permanecer em casa, saindo só para procurar serviço de saúde, ir ao mercado... Os próximos dias serão determinantes para interromper transmissão de casos, internações e de óbitos", afirma Nésio.