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ES tem apenas 78 leitos de UTI disponíveis para tratamento da Covid-19

Dados coletados do Painel Ocupação de Leitos, da Sesa, indicam que 90,55% das vagas de tratamento intensivo nos hospitais do Estado estão sendo utilizadas

Publicado em 25 de Março de 2021 às 19:18

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 mar 2021 às 19:18
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Dos 825 leitos de UTI para Covid-19 no Estado, apenas 78 estão disponíveis Crédito: Reprodução/TV
O avanço da pandemia do coronavírus sobre o Espírito Santo e a presença da variante inglesa, mais infecciosa e letal, em circulação trazem como consequência um aumento na procura por leitos de UTI para tratamento de pacientes que contraíram a doença. No Estado, dos 825 leitos de tratamento intensivo, há apenas 78 leitos disponíveis, de acordo com informações do Painel Ocupação de Leitos, ferramenta da Secretaria do Estado de Saúde (Sesa), coletadas nesta quinta-feira (25).
Em números absolutos, a ocupação de leitos de UTI apresentou diminuição em relação à quarta-feira (24), quando havia 69 vagas em Unidades de Terapia Intensiva no Estado para tratamento de pacientes com a Covid-19. Percentualmente, o valor também teve redução: na quarta-feira, a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 91,58%, enquanto nesta quinta-feira, o valor chegou a 90,55%, segundo dados da Sesa.
A Região Norte do Estado apresenta a maior taxa de leitos em utilização para Covid-19, com 98,48% e restando apenas uma vaga de tratamento intensivo. Em seguida, vem a Região Metropolitana (90,42%), a Região Central (89,86%) e a Região Sul (87,59%), conforme indicado no Painel Ocupação de Leitos. Ao todo, 14 hospitais públicos do ES já atingiram 100% de ocupação de leitos de UTI para Covid-19. São eles:
  1. HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO
  2. HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES 
  3. HOSPITAL GERAL DE LINHARES
  4. HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS
  5. HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA
  6. HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC
  7. HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
  8. HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN
  9. HOSPITAL SANTA MÔNICA
  10. HOSPITAL SÃO CAMILO
  11. HOSPITAL VITÓRIA
  12. VILA VELHA HOSPITAL
  13. HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM
  14. SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUI
Em pronunciamento na última terça-feira (23), o governador Renato Casagrande alertou que o problema também atinge a rede privada. “Grande parte dos hospitais particulares não têm mais vagas de UTI”, disse.

MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS NO ES

Para tentar frear o avanço do coronavírus e um colapso do sistema de saúde do Espírito Santo, o governador Renato Casagrande anunciou, durante pronunciamento nesta quinta-feira (25), medidas mais restritivas para o Estado. A quarentena foi prorrogada para o dia 4 de abril, domingo de Páscoa, para diminuir a circulação de pessoas nas ruas.
Além disso, alguns serviços antes considerados como essenciais perderão essa classificação e, assim, deverão permanecer fechados durante o período da quarentena. Confira a lista:
  • Comércio atacadista, incluindo os atacarejos;
  • Lojas de material de construção;
  • Lojas de autopeças, reparação e oficina mecânica de veículos;
  • Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);
  • Casas lotéricas;
  • Atividades de pesca no mar.
O transporte coletivo também será suspenso em todo o Estado a partir de domingo (28) até o próximo dia 4. A medida vale para todas as modalidades, incluindo ônibus municipais, intermunicipais e interestaduais. Além do sistema ferroviário, que liga Cariacica a Belo Horizonte (MG).
Conforme anunciado por Casagrande, o Estado fará um esquema para realizar o transporte dos profissionais da saúde que trabalham nos hospitais públicos, utilizando parte da frota atual do Transcol. Já os demais serviços essenciais – como hospitais particulares, mercados e farmácias – devem se organizar para fazer o transporte dos próprios trabalhadores.

A COVID-19 NO ES

Mais 51 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (24), totalizando 7.161 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.492 novos casos, chegando a 368.612 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Até esta quinta-feira (25), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 342.673, sendo 2.088 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 também continua no Espírito Santo. Até o momento, 244.813 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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