ES tem apenas 78 leitos de UTI disponíveis para tratamento da Covid-19

Dos 825 leitos de UTI para Covid-19 no Estado, apenas 78 estão disponíveis Crédito: Reprodução/TV

90,55%, segundo dados da Sesa. Em números absolutos, a ocupação de leitos de UTI apresentou diminuição em relação à quarta-feira (24), quando havia 69 vagas em Unidades de Terapia Intensiva no Estado para tratamento de pacientes com a Covid-19. Percentualmente, o valor também teve redução: na quarta-feira, a taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 91,58%, enquanto nesta quinta-feira, o valor chegou a, segundo dados da Sesa.

A Região Norte do Estado apresenta a maior taxa de leitos em utilização para Covid-19, com 98,48% e restando apenas uma vaga de tratamento intensivo. Em seguida, vem a Região Metropolitana (90,42%), a Região Central (89,86%) e a Região Sul (87,59%), conforme indicado no Painel Ocupação de Leitos. Ao todo, 14 hospitais públicos do ES já atingiram 100% de ocupação de leitos de UTI para Covid-19. São eles:

HOSPITAL ESTADUAL ALCEU MELGAÇO FILHO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO ARNIZAUT SILVARES HOSPITAL GERAL DE LINHARES HOSPITAL MATERNIDADE SILVIO AVIDOS HOSPITAL ESTADUAL ANTONIO BEZERRA DE FARIA HOSPITAL ESTADUAL CENTRAL - HEC HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN HOSPITAL SANTA MÔNICA HOSPITAL SÃO CAMILO HOSPITAL VITÓRIA VILA VELHA HOSPITAL HOSPITAL EVANGÉLICO DE ITAPEMIRIM SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUAÇUI

MEDIDAS MAIS RESTRITIVAS NO ES

Comércio atacadista, incluindo os atacarejos;

Lojas de material de construção;

Lojas de autopeças, reparação e oficina mecânica de veículos;

Agências bancárias (com exceção do pagamento de auxílios);

Casas lotéricas;

Atividades de pesca no mar.

Conforme anunciado por Casagrande, o Estado fará um esquema para realizar o transporte dos profissionais da saúde que trabalham nos hospitais públicos, utilizando parte da frota atual do Transcol. Já os demais serviços essenciais – como hospitais particulares, mercados e farmácias – devem se organizar para fazer o transporte dos próprios trabalhadores.

A COVID-19 NO ES

Mais 51 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (24) , totalizando 7.161 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nas últimas 24 horas, foram identificados 2.492 novos casos, chegando a 368.612 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Até esta quinta-feira (25), mais de 1 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 342.673, sendo 2.088 nas últimas 24 horas, e a taxa de letalidade da doença está em 1,9% no Estado.