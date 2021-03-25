Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe pacientes com Covid-19 Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Quarentena - atendimentos ambulatoriais suspensos a partir de segunda 29

O novo decreto permite o funcionamento apenas de "hospitais, clínicas, consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas”. A campanha de vacinação seguirá normalmente. O objetivo é minimizar, ao extremo, o número de pessoas circulando para garantir um isolamento suficiente para reduzir a ocupação de leitos. A determinação é para a rede pública de saúde, portanto, a rede privada manterá o funcionamento regular.

"Vamos suspender o atendimento ambulatorial especializado a partir da semana que vem. As Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), Prontos-Atendimento e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) continuarão atendendo normalmente. As unidades de saúde da atenção básica e a vacinação também não vão parar, naturalmente, pois é o grande instrumento que nós temos de enfrentamento ao vírus", pontou Casagrande.

governo do Estado também vai se organizar, juntamente ao Sistema Transcol, para planejar o transporte dos servidores da saúde aos seus respectivos postos de vacinação.

MUNICIPAIS

Na Serra, a Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) informou que, durante a quarentena, as Unidades de Saúde funcionarão prestando atendimento prioritário para pacientes com sintomas gripais e atendimentos de urgência em geral.

Também serão mantidas as consultas de pré-natal e consultas para os programas de hipertensão, diabetes, tuberculose e hanseníase.

A prefeitura de Vila Velha enfatizou que as unidades de saúde estarão abertas para realizar os atendimentos de pacientes suspeitos de COVID e demandas espontâneas com quadros agudos.

O município não está agendado consultas, conforme determina portaria já publicada. Todos os pacientes que estavam agendados estão sendo contactados por telefone para saber a necessidade do paciente e garantir o atendimento presencial ou não. Os atendimentos nos serviços especializados serão suspensos.

Em Guarapari, os pacientes com suspeita de Covid-19 devem buscar atendimento no ambulatório de síndromes gripais da UPA, que funciona 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também reforçou que as Unidades de Saúde de Guarapari irão continuar abertas e com atendimento ao público através de livre demanda, sem atendimento pré-agendado.

Na cidade de Cariacica, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que as consultas nas unidades de saúde não serão suspensas. As unidades não entram na restrição do decreto estadual.