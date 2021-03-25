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Saúde

Quarentena: atendimentos ambulatoriais suspensos a partir de segunda (29)

De acordo com as novas restrições anunciadas pelo governo do Estado, somente os serviços de urgência e emergência vão continuar funcionando normalmente

Publicado em 25 de Março de 2021 às 16:21

Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

25 mar 2021 às 16:21
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe trinta e seis pacientes com Covid-19 vindos de Manaus
Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, recebe pacientes com Covid-19  Crédito: Fernando Madeira
Os atendimentos ambulatoriais estão suspensos a partir de segunda-feira (29) no Espírito Santo. A medida restritiva foi mais uma das anunciadas para combater a expansão da pandemia no Estado.  O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, na tarde desta quinta-feira (24), durante pronunciamento on-line
Quarentena - atendimentos ambulatoriais suspensos a partir de segunda 29
O novo decreto permite o funcionamento apenas de "hospitais, clínicas, consultórios médicos, odontológicos e de fisioterapia, laboratórios e farmacêuticas”. A campanha de vacinação seguirá normalmente. O objetivo é minimizar, ao extremo, o número de pessoas circulando para garantir um isolamento suficiente para reduzir a ocupação de leitos.   A determinação é para a rede pública de saúde, portanto, a rede privada manterá o funcionamento regular. 
"Vamos suspender o atendimento ambulatorial especializado a partir da semana que vem. As Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs),  Prontos-Atendimento e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) continuarão atendendo normalmente. As unidades de saúde da atenção básica e a vacinação também não vão parar, naturalmente, pois é o grande instrumento que nós temos de enfrentamento ao vírus", pontou Casagrande.  
governo do Estado também vai se organizar,  juntamente ao Sistema Transcol, para planejar o transporte dos servidores da saúde aos seus respectivos postos de vacinação.  

MUNICIPAIS

Na Serra, a Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) informou  que, durante a quarentena, as Unidades de Saúde funcionarão prestando atendimento prioritário para pacientes com sintomas gripais e atendimentos de urgência em geral.
Também serão mantidas as consultas de pré-natal e consultas para os programas de hipertensão, diabetes, tuberculose e hanseníase. 
A prefeitura de Vila Velha enfatizou que as unidades de saúde estarão abertas para realizar os atendimentos de pacientes suspeitos de COVID e demandas espontâneas com quadros agudos.
O município não está agendado consultas, conforme determina portaria já publicada. Todos os pacientes que estavam agendados estão sendo contactados por telefone para saber a necessidade do paciente e garantir o atendimento presencial ou não. Os atendimentos nos serviços especializados serão suspensos.
Em Guarapari, os pacientes com suspeita de Covid-19  devem buscar atendimento no ambulatório de síndromes gripais da UPA, que funciona 24 horas. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) também reforçou que as Unidades de Saúde de Guarapari irão continuar abertas e com atendimento ao público através de livre demanda, sem atendimento pré-agendado. 
Na cidade de Cariacica, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou que as consultas nas unidades de saúde não serão suspensas. As unidades não entram na restrição do decreto estadual.
A reportagem de A Gazeta também entrou em contato com a prefeitura de Vitória e de Viana, mas até o momento não teve retorno. Assim que houver resposta dessas prefeituras, esta reportagem será atualizada. 

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