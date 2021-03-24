Covid-19: mesmo sendo epicentro de variante, Piúma não amplia restrições

Segundo divulgação da prefeitura nesta quarta-feira (24), a fiscalização será reforçada para impedir que as pessoas utilizem praias, praças, academias, parques e quadras poliesportivas. As celebrações religiosas, de acordo com o município, devem somente acontecer através de transmissão por meio digital.

“Estamos em alerta e todas as secretarias mobilizadas diante deste momento de maior desafio para o município. Entendemos a necessidade dos comerciantes, dos trabalhadores, mas, precisamos também que a população entenda este momento. Temos que conter a transmissão desta nova variante da Covid-19 no município”, alertou o prefeito Paulo Cola.