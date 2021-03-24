Covid-19: mesmo sendo epicentro de variante, Piúma não amplia restrições

O município de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, promete reforçar a fiscalização para impedir a transmissão do novo coronavírus. Na segunda-feira (22), o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) apontou que o balneário é um dos municípios com maior número de casos de contaminados pela variante inglesa da doença.
Ao contrário de Barra de São Francisco, no noroeste capixaba, que decretou uma série de restrições, entre elas o fechamento total das atividades, inclusive as permitidas na quarentena imposta pelo Estado, Piúma não adotou medidas mais restritivas.
Segundo divulgação da prefeitura nesta quarta-feira (24), a fiscalização será reforçada para impedir que as pessoas utilizem praias, praças, academias, parques e quadras poliesportivas. As celebrações religiosas, de acordo com o município, devem somente acontecer através de transmissão por meio digital.
A equipe de fiscalização conta com o apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Barreiras Sanitárias foram montadas para fiscalização dos ônibus coletivos que atendem a população em todo município.
“Estamos em alerta e todas as secretarias mobilizadas diante deste momento de maior desafio para o município. Entendemos a necessidade dos comerciantes, dos trabalhadores, mas, precisamos também que a população entenda este momento. Temos que conter a transmissão desta nova variante da Covid-19 no município”, alertou o prefeito Paulo Cola.