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Reforço na fiscalização

Covid-19: mesmo sendo epicentro de variante, Piúma não amplia restrições

Balneário é um dos municípios com maior número de casos de contaminados pela variante inglesa da doença. Fiscalização será reforçada para impedir que as pessoas utilizem praias, praças, academias, parques e quadras poliesportivas

Publicado em 24 de Março de 2021 às 19:54

Publicado em 

24 mar 2021 às 19:54
Fiscalização deve ser reforçada em Piúma
Fiscalização deve ser reforçada em Piúma Crédito: Divulgação/PMP
O município de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, promete reforçar a fiscalização para impedir a transmissão do novo coronavírus. Na segunda-feira (22), o Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) apontou que o balneário é um dos municípios com maior número de casos de contaminados pela variante inglesa da doença.
Ao contrário de Barra de São Francisco, no noroeste capixaba, que decretou uma série de restrições, entre elas o fechamento total das atividades, inclusive as permitidas na quarentena imposta pelo Estado, Piúma não adotou medidas mais restritivas.
Segundo divulgação da prefeitura nesta quarta-feira (24), a fiscalização será reforçada para impedir que as pessoas utilizem praias, praças, academias, parques e quadras poliesportivas. As celebrações religiosas, de acordo com o município, devem somente acontecer através de transmissão por meio digital.
Fiscalização deveser
Fiscalização deve ser intensificada  Crédito: Divulgação/PMP
A equipe de fiscalização conta com o apoio da Polícia MilitarCorpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária. Barreiras Sanitárias foram montadas para fiscalização dos ônibus coletivos que atendem a população em todo município.
“Estamos em alerta e todas as secretarias mobilizadas diante deste momento de maior desafio para o município. Entendemos a necessidade dos comerciantes, dos trabalhadores, mas, precisamos também que a população entenda este momento. Temos que conter a transmissão desta nova variante da Covid-19 no município”, alertou o prefeito Paulo Cola.

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