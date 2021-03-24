Vacinação de idosos acima de 70 anos tem fila gigantesca em Cachoeiro

Uma fila de veículos chamou atenção na manhã desta quarta-feira (24), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O motivo é a vacinação contra a Covid-19 dos idosos com idade entre 70 e 74 anos, que está sendo feita no formato drive-thru, no parque de exposições do município.
Segundo o secretário de Saúde do município, Alex Wingler, apesar da fila grande, a vacinação tem sido rápida. “A gente sabe que tem fila e que está calor, mas a aplicação tem sido rápida. Já foram aplicadas 700 doses nesta manhã e temos mais 1.500 para hoje à tarde”, disse.
Para quem está recebendo a dose, a espera não é problema. Pelo menos para a Tereza. “Fiquei uma hora esperando no carro, mas é uma espera que vale a pena”, disse a aposentada Tereza Almeida.
A vacinação no parque de exposição segue nesta quarta-feira (24), até as 16h. Ainda segundo o secretário, outras 3 mil doses foram destinadas para as unidades de saúde para atender os idosos com idade entre 70 e 79 anos. Quem optar por essa modalidade, deve fazer o agendamento telefônico.
QUILOMBOLAS
Na remessa desta semana, ainda estão inclusas 265 doses para vacinação da comunidade quilombola, grupo prioritário estabelecido nos planos: municipal, estadual e nacional de imunização. O atendimento a esse público-alvo será feito na unidade de saúde de Pacotuba, de quinta (25) a sexta-feira (26), por meio de triagem feita pela equipe de saúde.
DOCUMENTOS
Em todos os casos, para vacinar, é preciso apresentar o documento de identificação (RG, CPF ou Cartão SUS) e o cartão de vacinas. O uso de máscaras de proteção é obrigatório para todos.
Telefones das unidades de saúde para agendamento da vacinação (70 a 79 anos):
- UBS Aquidaban – Telefone: (28) 3155-5112
- UBS Aeroporto – Telefone: (28) 3155-5358
- UBS Novo Parque – Telefone: (28) 3155-5229
- UBS Abelardo Machado – Telefone: (28) 3155-5416
- UBS Gilson Carone – Telefone: (28) 3517-6529
- UBS Village da Luz – Telefone: (28) 3155-5362
- UBS Amaral – Telefone: (28) 3155-5376
- UBS Alto União – Telefone: (28) 3155-5320
- UBS São Luiz Gonzaga – Telefone: (28) 3155-5426
- UBS BNH de baixo – Telefone: (28) 3155-5417
- UBS BNH de cima – Telefone: (28) 3155-5418
- UBS Zumbi – Telefone: (28) 3155-5427
- UBS Paraíso – Telefone: (28) 3511-3845
- UBS Coramara – Telefone: (28) 3526-7556
- UBS Nossa Senhora Aparecida – Telefone: (28) 3155-5378
- UBS Jardim Itapemirim – Telefone: (28) 3526-8728
- UBS Otton Marins – Telefone: (28) 3511-3980
- UBS Vila Rica – Telefone: (28) 3511-3962
- UBS Recanto – Telefone: (28) 3155-5111
- UBS Elpidio Volpini (Valão) – Telefone: (28) 3522-6781