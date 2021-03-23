Barra de São Francisco Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Barra de São Francisco - supermercados só por delivery e toque de recolher

O Decreto Nº 045-A/2021 declara “Situação de Calamidade e Emergência em Saúde Pública no Município de Barra de São Francisco, em razão da pandemia de Covid-19 e acrescenta medidas qualificadas extraordinárias para seu enfrentamento”. De acordo com o documento, farmácias e supermercados só podem funcionar em sistema de delivery e está proibida a circulação nas ruas entre 20h e 6h.

A Gazeta pelo prefeito A informação foi confirmada para a reportagem depelo prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD). O decreto foi assinado no final da tarde desta terça-feira (23) e já começa a valer na quarta-feira (24).

A determinação estipula ainda que as farmácias e supermercados devem ser mantidos fechados para acesso do público ao seu interior, proibida a abertura parcial de portas, portões e afins, bem como o atendimento ao público externo no interior, com ou sem horário marcado, e na porta do estabelecimento. O funcionamento só é permitido por delivery.

Arquivos & Anexos Leia o decreto na íntegra Decreto Nº 045-A/2021 declara “Situação de Calamidade e Emergência em Saúde Pública no Município de Barra de São Francisco, em razão da pandemia de Covid-19 e acrescenta medidas qualificadas extraordinárias para seu enfrentamento Tamanho do arquivo: 57kb Baixar

A medida foi tomada já que o município registra um aumento no número de casos da doença e pressão nos leitos para o tratamento da doença.

O vice-prefeito e secretário de saúde de Barra de São Francisco, Gustavo Viana Lacerda, afirmou que a decisão foi tomada após uma reunião do gabinete de crise formado no município para tratar dos assuntos relacionados ao coronavírus.

Centro para pacientes com Covid-19 na cidade Crédito: Divulgação

Barra de São Francisco contabiliza 2.786 casos do coronavírus, desde o início da pandemia, sendo que 86 pacientes morreram em decorrência da doença, de acordo com o informado no Painel Covid-19. No município, a taxa de letalidade é de 3,1%, acima da média no Estado, que está em 1,9%. Foram 34 casos novos de Covid-19 nesta terça-feira (23).

Ainda de acordo com dados do sistema, mesmo faltando oito dias para março de 2021 acabar, o número de casos do novo coronavírus no mês já é o maior desde o início da pandemia em Barra de São Francisco, com 444 registros. Em fevereiro, foram 275 pacientes confirmados com a doença no município.

EPICENTRO DA VARIANTE NO ES

QUAL A DIFERENÇA ENTRE LOCKDOWN E QUARENTENA?

distanciamento social seletivo, distanciamento social ampliado (quarentena) e bloqueio total, ou lockdown em inglês. Para explicar melhor a diferença entre lockdown e quarentena, a médica infectologista Rubia Miossi utiliza três conceitos que vêm sendo oficialmente adotados . Eles são, em ordem de menor para maior isolamento imposto:e bloqueio total, ouem inglês.

Distanciamento social seletivo: ficam em casa os grupos sociais com maior risco de adoecimento grave, com maior risco de morte, bem como as pessoas que tiveram exames positivos para a Covid-19. Estas pessoas ficam em isolamento domiciliar por 14 dias, caso não precisem ser internadas.

Distanciamento social ampliado: é o que mais se aproxima da "quarentena" implementada no Espírito Santo pelo governador Renato Casagrande. A recomendação é que todas as pessoas fiquem em casa, não só quem tenha testado positivo para a doença. Só saem de casa quem precisa trabalhar nas áreas consideradas essenciais.

Bloqueio total ou lockdown: consiste em fechar tudo, inclusive serviços essenciais, mantendo abertos apenas farmácias, supermercados e hospitais. Há, neste caso, necessidade de autorização, muitas vezes por parte das autoridades policiais, para sair de casa. "É como em um toque de recolher. Já é bem mais extremo, para quando o número de casos está descontrolado e o sistema de saúde já não dá conta. Serve para tentar parar a evolução da pandemia", afirmou.

VARIANTE MAIS LETAL E TRANSMISSÍVEL

O secretário de saúde de Barra de São Francisco, Gustavo Viana Lacerda, afirmou que observa que pacientes do município estão apresentando quadros mais graves da Covid-19.

“Nós temos observado, de fato, uma mudança no comportamento do paciente que chega ao nosso hospital estadual e também daqueles que são atendidos no Centro de Covid do município. São pacientes mais graves e com a carga viral maior. Eles evoluem para a intubação de forma mais rápida também, alguns já chegam para ser internados com comprometimento de 75 % do pulmão”, afirmou.

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O diretor do Lacen-ES, Rodrigo Rodrigues, explicou a situação da variante Barra de São Francisco. "Barra de São Francisco é uma cidade que faz divisa com Minas Gerais, que possui uma das rodovias de acesso entre os dois Estados e que no verão tende a ter um fluxo intenso de turistas mineiros em busca das praias capixabas. Essa malha viária pode ter colaborado para a disseminação dessa variante na cidade.", pontuou.

Em entrevista para a TV Gazeta, a doutora em Epidemiologia, pesquisadora e enfermeira Ethel Maciel, explicou que a variante preocupa pelo alto índice de contaminação e gravidade da doença.

“Essa variante do Reino Unido tem um componente de ser mais transmissível, então, ela transmite para mais pessoas. Além disso, estudos do Reino Unido já comprovam que ela provoca a doença mais grave”, disse.