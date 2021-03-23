Com recorde de mortes no ES, Casagrande promete apertar fiscalização

Governador Renato Casagrande em pronunciamento pede a colaboração de todos Crédito: Reprodução

"Nós vamos apertar a fiscalização, mas é bom que a gente tenha essa colaboração de todos, e individual, para que você não vá à praia, não aglomere, peço que você se recolha nesse momento" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

De acordo com o governador, o número de internações tem aumentado de forma preocupante por causa das variantes do vírus, que são mais agressivas. Alguns hospitais já "não têm espaço para internar pacientes", alertou.

"No dia 1º de março tínhamos 525 pacientes internados em UTI, e hoje temos 747. São 222 pacientes a mais em leitos de UTI em 23 dias."

Na tentativa de frear um possível colapso na saúde, o governo estadual tem promovido a expansão da oferta de leitos. Desde o início de março, foram 94 vagas a mais, chegando a 818. “Nós estamos tentando dar um passo à frente, mas a doença está em nosso calcanhar”, ressaltou o governador.

"DISTANCIAMENTO SALVA VIDAS"

Durante o pronunciamento, o governador voltou a pedir para que as pessoas sigam os decretos e explicou que, apesar de já existir vacinas contra a Covid-19, o imunizante ainda é insuficiente.

"As vacinas ainda não chegaram na quantidade que esperávamos, estão chegando pouco a pouco. Se a gente não tem as vacinas, o único meio que tem de salvar vidas e manter o sistema de saúde organizado é por meio de distanciamento”, afirmou.

CENÁRIO DE GUERRA

O governador também voltou a falar sobre as manifestações que têm acontecido devido à insatisfação de alguns setores com as decisões do governo. Casagrande afirmou que os protestos são legítimos, mas pediu compreensão por parte da população.

"É importante que vocês compreendam que as decisões que tomamos aqui são decisões muito difíceis. Mais do que ninguém, eu gostaria de estar com as atividades em pleno funcionamento. Eu sou governador do Estado, preciso das atividades econômicas funcionando, tranquilidade para governar, não ia querer estabelecer nenhuma medida polêmica", apontou.

"Quem governa em uma época de guerra mundial não pode estar preocupado se a medida é simpática, se vai te dar popularidade, tem que estar preocupado o que é certo, justo, correto" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo