De 816 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 71 estão disponíveis

O Espírito Santo alcança um total de 816 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados ao tratamento da Covid-19 a partir da manhã desta terça-feira (23), com a abertura de mais 20 deles, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas. Mas do total geral, restam somente 71 disponíveis para novos pacientes com a doença.
O anúncio de abertura de mais leitos de UTI foi feito pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais. Ele aproveitou para fazer um alerta: "Estamos vivendo o pior momento da pandemia. Não podemos garantir que nesta velocidade vamos ter leitos para todos, sempre. Os hospitais estão sobrecarregados. A velocidade de ocupação dos leitos é muito maior do que a velocidade de abertura. Tem uma agressividade na transmissão da doença muito forte. Todos precisam se cuidar. Todos precisam colaborar para que possamos continuar atendendo todo mundo", destacou.
Até a tarde desta segunda-feira (22), o Painel Ocupação de Leitos Hospitalares, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), apontava que o Estado contava com 796 leitos de UTI, mas apenas 51 deles estavam liberados. Total acrescido aos 20 que foram abertos, contabilizando 71 leitos de terapia intensiva para Covid-19 disponíveis.
AUMENTO DE MORTES E INTERNAÇÕES
Apesar da abertura dos novos leitos de UTI, o número de internações no Estado vem batendo recordes. Nesta segunda-feira haviam 745 internados em leitos intensivos e 606 em leitos de média complexidade. No total, são 1.351 hospitalizados. Os maiores números de toda a pandemia.
Há dez dias a quantidade de pacientes nesta situação oscilava na casa dos 600 – maior nível registrado até então, atingido ainda em julho de 2020, durante a primeira onda da Covid-19. Na segunda onda, no final do ano passado, o máximo contabilizado não passou dos 550 pacientes graves.
Outro indicador que também mostra o acirramento da pandemia é o número de óbitos. Nesta segunda-feira (22) foram contabilizadas 53 mortes no Espírito Santo, totalizando 6.981 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. É o maior número de vítimas da Covid-19 em um só dia, neste ano. Ao longo de todo o período que a doença atinge o Estado, só fica atrás do dia 22 de junho de 2020, quando 59 pessoas faleceram em decorrência do vírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
ESCASSEZ DE LEITOS
Na Grande Vitória, cinco hospitais estão com 100% de ocupação de UTI para Covid-19: três em Vitória e dois em Vila Velha. Na mesma situação estão outros três hospitais do Norte, um na Região Central e mais dois no Sul. Confira a lista dos hospitais sem vagas de UTI para a Covid-19:
- Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (público)
- Hospital Rio Doce (filantrópico contratualizado)
- Hospital Maternidade Silvio Avidos (público)
- Hospital estadual de Urgência e Emergência (HEUE) (público)
- Hospital Evangélico de Vila Velha (filantrópico contratualizado)
- Hospital São Camilo (filantrópico contratualizado)
- Hospital Vitória (privado contratado)
- Santa Casa de Misericórdia de Vitória (filantrópico contratualizado)
- Vila Velha Hospital (privado contratado)
- Hospital Evangélico de Itapemirim (filantrópico contratualizado)
- Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí (filantrópico contratualizado)
REDUÇÃO TAMBÉM EM LEITOS PARA OUTRAS DOENÇAS
Para os cuidados com doentes com coronavírus e outras doenças a ocupação total de leitos de UTI atingiu dez unidades hospitalares no Espírito Santo.
No Hospital Jayme Santos Neves, referência no tratamento da Covid-19, a ocupação do total de vagas para outras doenças chega a 100,33%: são 306 leitos ocupados de um total de 305 leitos. Quanto aos espaços destinados a pacientes com Covid-19, o Jayme ainda possuía sete vagas disponíveis nesta segunda.
Na Capital, todos os 40 leitos do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, incluindo os três leitos de UTI destinados exclusivamente para a Covid-19 estavam ocupados nesta segunda.
ES ULTRAPASSA 93% DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI
A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com a Covid-19 em hospitais públicos chegou a 93,59% nesta segunda (22). O volume de internações é um dos indicadores que mostra o acirramento da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo.
Na última terça-feira (16), quando a taxa de ocupação alcançou o limite de 91% – nível que serve de gatilho para medidas do risco extremo - o governador Renato Casagrande anunciou um conjunto de medidas restritivas que começaram a ser adotadas desde quinta-feira (18) em todo o Estado, no formato de uma quarentena de 14 dias.
O objetivo é conter o avanço do contágio pelo novo coronavírus e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde público e o privado. Ainda assim, a demanda por leitos de UTI continua elevada, como informou o governador em suas redes sociais. Ele destacou que em 20 dias foram criados 79 novos leitos de UTI, mas no mesmo período foram internados 205 pacientes.