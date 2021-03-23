De 816 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 71 estão disponíveis

Paciente com Covid-19 sendo internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Helio Filho/Secom ES

Mas do total geral, restam somente 71 disponíveis para novos pacientes com a doença. Espírito Santo alcança um total de 816 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados ao tratamento da Covid-19 a partir da manhã desta terça-feira (23), com a abertura de mais 20 deles, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas.

O anúncio de abertura de mais leitos de UTI foi feito pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais. Ele aproveitou para fazer um alerta: "Estamos vivendo o pior momento da pandemia. Não podemos garantir que nesta velocidade vamos ter leitos para todos, sempre. Os hospitais estão sobrecarregados. A velocidade de ocupação dos leitos é muito maior do que a velocidade de abertura. Tem uma agressividade na transmissão da doença muito forte. Todos precisam se cuidar. Todos precisam colaborar para que possamos continuar atendendo todo mundo", destacou.

Estamos abrindo mais 20 leitos de UTI para COVID-19 no Hospital São Lucas, com previsão de mais 10 no decorrer da semana. Nosso trabalho continua, mas é preciso reconhecer que estamos no pior momento da pandemia e dependemos da consciência de cada capixaba para vencê-la. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 22, 2021

Até a tarde desta segunda-feira (22), o Painel Ocupação de Leitos Hospitalares, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), apontava que o Estado contava com 796 leitos de UTI, mas apenas 51 deles estavam liberados. Total acrescido aos 20 que foram abertos, contabilizando 71 leitos de terapia intensiva para Covid-19 disponíveis.

AUMENTO DE MORTES E INTERNAÇÕES

Há dez dias a quantidade de pacientes nesta situação oscilava na casa dos 600 – maior nível registrado até então, atingido ainda em julho de 2020, durante a primeira onda da Covid-19. Na segunda onda, no final do ano passado, o máximo contabilizado não passou dos 550 pacientes graves.

É o maior número de vítimas da Covid-19 em um só dia, neste ano. Ao longo de todo o período que a doença atinge o Estado, só fica atrás do dia 22 de junho de 2020, quando 59 pessoas faleceram em decorrência do vírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Outro indicador que também mostra o acirramento da pandemia é o número de óbitos. Nesta segunda-feira (22) foram contabilizadas 53 mortes no Espírito Santo , totalizando 6.981 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020.Ao longo de todo o período que a doença atinge o Estado, só fica atrás do dia 22 de junho de 2020, quando 59 pessoas faleceram em decorrência do vírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

ESCASSEZ DE LEITOS

onze hospitais do Espírito Santo que estão com 100% deles ocupados para pacientes com a Covid-19. A lista contempla unidades públicas, de A escassez de leitos de UTI atingiuque estão com 100% deles ocupados para pacientes com a Covid-19. A lista contempla unidades públicas, de Norte Sul do Estado, e as vagas disponibilizadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes filantrópica e privada.

Confira a lista dos hospitais sem vagas de UTI para a Covid-19: Na Grande Vitória , cinco hospitais estão com 100% de ocupação de UTI para Covid-19: três em Vitória e dois em Vila Velha . Na mesma situação estão outros três hospitais do Norte, um na Região Central e mais dois no Sul.

Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (público) Hospital Rio Doce (filantrópico contratualizado) Hospital Maternidade Silvio Avidos (público) Hospital estadual de Urgência e Emergência (HEUE) (público) Hospital Evangélico de Vila Velha (filantrópico contratualizado) Hospital São Camilo (filantrópico contratualizado) Hospital Vitória (privado contratado) Santa Casa de Misericórdia de Vitória (filantrópico contratualizado) Vila Velha Hospital (privado contratado) Hospital Evangélico de Itapemirim (filantrópico contratualizado) Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí (filantrópico contratualizado)

REDUÇÃO TAMBÉM EM LEITOS PARA OUTRAS DOENÇAS

Para os cuidados com doentes com coronavírus e outras doenças a ocupação total de leitos de UTI atingiu dez unidades hospitalares no Espírito Santo.

No Hospital Jayme Santos Neves, referência no tratamento da Covid-19, a ocupação do total de vagas para outras doenças chega a 100,33%: são 306 leitos ocupados de um total de 305 leitos. Quanto aos espaços destinados a pacientes com Covid-19, o Jayme ainda possuía sete vagas disponíveis nesta segunda.

Na Capital, todos os 40 leitos do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, incluindo os três leitos de UTI destinados exclusivamente para a Covid-19 estavam ocupados nesta segunda.

ES ULTRAPASSA 93% DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com a Covid-19 em hospitais públicos chegou a 93,59% nesta segunda (22). O volume de internações é um dos indicadores que mostra o acirramento da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo.