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Alerta de risco

De 816 leitos de UTI para Covid-19 no ES, apenas 71 estão disponíveis

A escassez atinge onze hospitais que estão com 100% deles ocupados para pacientes com a Covid-19; fato ocorre no dia em que Estado registra maior número de óbitos em um só dia, em 2021

Publicado em 22 de Março de 2021 às 21:22

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

22 mar 2021 às 21:22
Primeiro paciente vindo de Rondônia que chegou neste domingo, às 14h, no Aeroporto de Vitória. O paciente foi transferido para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Paciente com Covid-19 sendo internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Helio Filho/Secom ES
Espírito Santo alcança um total de 816 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados ao tratamento da Covid-19 a partir da manhã desta terça-feira (23), com a abertura de mais 20 deles, no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas. Mas do total geral, restam somente 71 disponíveis para novos pacientes com a doença.
O anúncio de abertura de mais leitos de UTI foi feito pelo governador Renato Casagrande em suas redes sociais. Ele aproveitou para fazer um alerta: "Estamos vivendo o pior momento da pandemia. Não podemos garantir que nesta velocidade vamos ter leitos para todos, sempre. Os hospitais estão sobrecarregados. A velocidade de ocupação dos leitos é muito maior do que a velocidade de abertura. Tem uma agressividade na transmissão da doença muito forte. Todos precisam se cuidar. Todos precisam colaborar para que possamos continuar atendendo todo mundo", destacou.
Até a tarde desta segunda-feira (22), o Painel Ocupação de Leitos Hospitalares, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), apontava que o Estado contava com 796 leitos de UTI, mas apenas 51 deles estavam liberados. Total acrescido aos 20 que foram abertos,  contabilizando 71 leitos de terapia intensiva para Covid-19 disponíveis.

AUMENTO DE MORTES E INTERNAÇÕES

Apesar da abertura dos novos leitos de UTI, o número de internações no Estado vem batendo recordes. Nesta segunda-feira haviam 745 internados em leitos intensivos e 606 em leitos de média complexidade. No total, são 1.351 hospitalizados. Os maiores números de toda a pandemia.
Há dez dias a quantidade de pacientes nesta situação oscilava na casa dos 600 – maior nível registrado até então, atingido ainda em julho de 2020, durante a primeira onda da Covid-19. Na segunda onda, no final do ano passado, o máximo contabilizado não passou dos 550 pacientes graves.
Outro indicador que também mostra o acirramento da pandemia é o número de óbitos. Nesta segunda-feira (22) foram contabilizadas 53 mortes no Espírito Santo, totalizando 6.981 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. É o maior número de vítimas da Covid-19 em um só dia, neste ano. Ao longo de todo o período que a doença atinge o Estado, só fica atrás do dia 22 de junho de 2020, quando 59 pessoas faleceram em decorrência do vírus. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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ESCASSEZ DE LEITOS

A escassez de leitos de UTI atingiu onze hospitais do Espírito Santo que estão com 100% deles ocupados para pacientes com a Covid-19. A lista contempla unidades públicas, de Norte a Sul do Estado, e as vagas disponibilizadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) nas redes filantrópica e privada.
Na Grande Vitória, cinco hospitais estão com 100% de ocupação de UTI para Covid-19: três em Vitória e dois em Vila Velha. Na mesma situação estão outros três hospitais do Norte, um na Região Central e mais dois no Sul. Confira a lista dos hospitais sem vagas de UTI para a Covid-19:
  1. Hospital Estadual Roberto Arnizaut Silvares (público)
  2. Hospital Rio Doce (filantrópico contratualizado) 
  3. Hospital Maternidade Silvio Avidos  (público)
  4. Hospital estadual de Urgência e Emergência (HEUE) (público)
  5. Hospital Evangélico de Vila Velha (filantrópico contratualizado) 
  6. Hospital São Camilo  (filantrópico contratualizado) 
  7. Hospital Vitória (privado contratado)
  8. Santa Casa de Misericórdia de Vitória  (filantrópico contratualizado) 
  9. Vila Velha Hospital  (privado contratado)
  10. Hospital Evangélico de Itapemirim (filantrópico contratualizado) 
  11. Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí (filantrópico contratualizado) 

REDUÇÃO TAMBÉM EM LEITOS PARA OUTRAS DOENÇAS

Para os cuidados com doentes com coronavírus e outras doenças a ocupação total de leitos de UTI  atingiu dez unidades hospitalares no Espírito Santo.
No Hospital Jayme Santos Neves, referência no tratamento da Covid-19, a ocupação do total de vagas para outras doenças chega a 100,33%: são 306 leitos ocupados de um total de 305 leitos. Quanto aos espaços destinados a pacientes com Covid-19, o Jayme ainda possuía sete vagas disponíveis nesta segunda.
Na Capital, todos os 40 leitos do Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), o antigo São Lucas, incluindo os três leitos de UTI destinados exclusivamente para a Covid-19 estavam ocupados nesta segunda.
> Clique aqui para conferir a lista total da ocupação de leitos de UTI do SUS no ES, atualizada pela Sesa

ES ULTRAPASSA 93% DE OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI

A taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destinados a pacientes com a Covid-19 em hospitais públicos chegou a 93,59% nesta segunda (22). O volume de internações é um dos indicadores que mostra o acirramento da pandemia do novo coronavírus no Espírito Santo.

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Na última terça-feira (16), quando a taxa de ocupação alcançou o limite de 91% – nível que serve de gatilho para medidas do risco extremo - o governador Renato Casagrande anunciou um conjunto de medidas restritivas que começaram a ser adotadas desde quinta-feira (18) em todo o Estado, no formato de uma quarentena de 14 dias. 
O objetivo é conter o avanço do contágio pelo novo coronavírus e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde público e o privado. Ainda assim, a demanda por leitos de UTI continua elevada, como informou o governador em suas redes sociais. Ele destacou que em 20 dias foram criados 79 novos leitos de UTI, mas no mesmo período foram internados 205 pacientes.

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