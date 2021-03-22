Cachoeiro notifica 30 estabelecimentos durante quarentena no ES

Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, a prefeitura já notificou 30 estabelecimentos comerciais que não estavam cumprindo as medidas restritivas determinadas pelo governo estadual durante a quarentena, que começou no último dia 18, proibindo o atendimento em serviços não essenciais.
Segundo a prefeitura, já foram vistoriados mais de 374 estabelecimentos comerciais, em 45 bairros e, destes, 30 foram notificados. O estabelecimento que não se adequar, poderá ser interditado.
As ações de fiscalização contam com o apoio da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Com exceção de 24 serviços considerados essenciais, os estabelecimentos comerciais do Espírito Santo podem funcionar apenas com entrega por delivery.
O coordenador do Sistema de Comando Operacional (SCO) para enfrentamento à Covid-19 no município, Rui Guedes, informou que as ações de fiscalização de forma estratégica vão acontecer até o fim da quarentena e que também atendem as demandas que chegam por meio de denúncias.