Quarentena no ES: confira tira-dúvidas sobre escolas, comércio e transporte

Não. Foram suspensos os seguintes serviços: cumprimento de exigência, apresentação de defesa, entrega de documentos por convocação e apresentação de defesa do MOB (Monitoramento Operacional de Benefícios). Quem tiver agendado para entregar documentos, terá que deixar o material, em um envelope, com cópia de um documento, em uma urna na porta de uma agência. A partir desta quinta-feira (18), as agências do INSS vão atender apenas segurados agendados para os serviços de perícia médica e avaliação social. Os demais agendamentos deverão ser remarcados pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135.