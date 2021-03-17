Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Quarentena no ES: condomínios podem multar quem não seguir as regras

De acordo com o decreto do governo, administradores e síndicos de condomínios devem limitar a utilização simultânea das áreas de uso comum de lazer para os moradores do mesmo núcleo familiar

Publicado em 17 de Março de 2021 às 15:13

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

17 mar 2021 às 15:13
Vila Velha - ES - Prédios na orla do município.
Prédios na orla de Vila Velha:  administradores e síndicos devem limitar a utilização das áreas de uso comum de lazer Crédito: Vitor Jubini
Com o início da quarentena a partir desta quinta-feira (18), os condomínios podem multar os moradores que descumprirem as medidas decretadas pelo governo do Estado. A afirmação é do presidente do Sindicato Patronal de Condomínios e Empresas de Administração de Condomínios no Espírito Santo (Sipces), Gedaias Costa.
De acordo com o decreto, administradores e síndicos de condomínios devem limitar a utilização simultânea das áreas de uso comum de lazer para os moradores do mesmo núcleo familiar. Além dessa restrição, os moradores deverão adotar medidas de proteção e higienização, bem como a utilização da máscara, fora do ambiente residencial. Festas e eventos sociais estão proibidas. 
“Já fizemos um modelo de notificação que pode ser adotado para o descumprimento do uso das áreas de lazer comuns por mais de um grupo familiar. Primeiro, o condomínio deve notificar. Com a reincidência do desrespeito pelo morador, ele pode aplicar uma multa de até cinco vezes o valor da taxa condominial. Cada edifício, no entanto, tem as suas regras”, explica Gedaias Costa..
Segundo o presidente do Sipces,  as medidas de restrição foram recebidas com tranquilidade. "Desde o ano passado, trabalhamos intensamente para a adoção de protocolos de proteção e higienização. O mais importante neste momento é a compreensão dos moradores para que fiquem em casa e entendam a importância deste momento para evitar um cenário pior em nosso Estado", disse. 

Veja Também

Municípios do ES terão que decidir se vão autorizar as feiras livres

"Se as medidas falharem, não terá leitos para todos", diz secretário do ES

Baixe o guia com todas as orientações para a quarentena no ES

AGENDAMENTO 
Um condomínio localizado em Jardim Camburi, Vitória,  optou pelo fechamento de áreas de festas e àquelas que têm capacidade de receber mais pessoas, de acordo com a síndica Marcele Miranda. 
"Estes espaços, que são mais difíceis de ter um controle do número de pessoas, nós manteremos fechados até o final da quarentena, aguardando novas orientações. As demais áreas, como academia e piscina, podem ser usadas por apenas um núcleo familiar desde que o morador faça o agendamento prévio"
Marcele Miranda - Síndica do condomínio em Jardim Camburi 
A síndica acrescenta ainda que a advertência aos condôminos se dá por meio de uma ligação por telefone e mensagem de texto a fim de promover a conscientização. “A maioria dos moradores seguem as regras. E, quando isso não acontece, explicamos e orientamos a importância de seguí-las”,destaca.
Também para garantir o respeito à restrição de apenas um núcleo familiar utilizar as áreas comuns, como academia e piscina, um condomínio localizado na Praia do Canto, em Vitória, vai orientar os moradores a realizarem agendamento prévio da utilização dos espaços.
“Dessa forma, a gente garante que apenas um núcleo familiar fará uso daquele espaço. Também orientamos a deixar as portas e janelas abertas para o ambiente ficar mais arejado. Aqui, de acordo com o regimento interno, quem descumprir as regras recebe uma advertência escrita inicialmente. Em caso de reincidência, aplicamos uma multa. Se o desrespeito às regras continuar pelo morador, a multa é aplicada em dobro”, explica Mônica de Lima Rocha, síndica do condomínio.
Mônica acrescenta ainda que as regras de higienização já estavam sendo seguidas desde que a pandemia começou. “Sinalizamos os espaços, implementamos os protocolos de prevenção e higienização. Agora, com mais restrições, já emitimos um novo comunicado reforçando a importância de seguir as medidas decretadas”, explica.

Veja Também

Quarentena: hotéis e pousadas do ES só poderão ter 50% de ocupação

Empresários avaliam medidas adotadas pelo governo do ES

Por que medidas anunciadas por Casagrande não significam lockdown no ES

DIÁLOGO COM OS MORADORES

Apesar da possibilidade de aplicação de multas em caso de descumprimento de regras, para o síndico Geomarts Lahass, que administra um condomínio na Praia da Costa, em Vila Velha, a conscientização é a regra mais importante para passar pela quarentena.
“A gente procura orientar os moradores a se adequarem às medidas de proteção, como o uso da máscara, de higienização, como o álcool em gel ao usar os elevadores, por exemplo. Uma série de protocolos já estavam sendo seguidos por todos, e agora vamos reforçar para sair deste momento o mais rápido possível”, explica.
Uma das moradoras que já estava seguindo os protocolos de proteção e higienização da covid-19 é a professora Viviane Bello Baldi. Moradora de um edifício da Praia de Itaparica, ela salienta que é fundamental entender a importância das restrições neste momento.
“Concordamos com as medidas que já estavam sendo adotadas, e agora, também, com as restrições das áreas de lazer comuns para mais de um núcleo familiar. Na verdade, sabemos que a preferência é não usar esses espaços. Mais do que pensar no próprio bem, a gente entende que é preciso pensar na coletividade e se abster desses momentos pelo menos por enquanto”, explica.

QUARENTENA NO ES 

Veja as novas restrições no Convento da Penha, em Vila Velha

Entenda o que você vai poder fazer ou não durante a quarentena no ES

Quarentena: hotéis e pousadas do ES só poderão ter 50% de ocupação

Veja quais são os 24 serviços essenciais que podem funcionar no ES

Baixe o guia com todas as orientações para a quarentena no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia Quarentena no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com ferrovia funcionando, Vports quer dobrar movimento de gusa por Vila Velha
Inteligência Artificial vai acabar com algumas profissões
O profissional de marketing na era da IA
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados