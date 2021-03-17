Veja as novas restrições no Convento da Penha, em Vila Velha

Convento da Penha Crédito: Ricardo Medeiros

valem a partir desta quinta-feira (18). Com o avanço da pandemia e as novas medidas de enfrentamento ao coronavírus anunciadas pelo governo estadual, o Convento da Penha, em Vila Velha , adota novas medidas de restrição e suspende as missas presenciais. Essa e outras regras definidas pela administração

Em comunicado, o santuário informou que não haverá celebrações com a presença de fiéis no Convento. A medida vale para todos os dias da semana. Os franciscanos continuarão oferecendo a Eucaristia através das plataformas digitais, todos os dias, de segunda a sábado, às 15h, e aos domingos, às 9h.

Apesar de não ser possível a presença física, as missas continuam sendo transmitidas nos canais digitais do Convento da Penha. Através do Facebook, YouTube ou Instagram do Santuário de Nossa Senhora da Penha.

Ainda assim, o portão do Convento permanecerá aberto, de segunda a sábado, das 7h às 12h, e aos domingos das 10h às 16h. O Santuário orienta que os fiéis e devotos só saiam de casa em caso de extrema necessidade. É obrigatório o uso de máscara de proteção facial, álcool 70% (ou em gel) e o distanciamento seguro.

O atendimento de confissões continua a ser feito por agendamento, através do telefone (27) 3329-0420 e seguirá os mesmos horários do portão - segunda a sábado, das 7h às 12h, e aos domingos das 10h às 16h. Os horários também serão aplicados nos dias do Oitavário e na Festa da Penha, de 4 a 12 de abril.

O acesso de automóveis ao Campinho está suspenso. A subida pode ser feita por vans credenciadas pelo Convento ou pela Estrada e a Ladeira da Penitência, em caminhada.

FESTA DA PENHA EM FORMATO VIRTUAL

As novas medidas já se adaptam ao formato da Festa da Penha 2021, que será realizada de forma virtual . A celebração, realizada de 4 a 12 de abril, será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha. De acordo com o guardião, o Frei Paulo Roberto Oliveira, a comissão organizadora chegou a pensar em um evento com formato híbrido, com a presença reduzida de fiéis nas missas realizadas no campinho.