Quarentena no ES: municípios vão decidir sobre funcionamento de feiras livres Crédito: Elis Carvalho

Your browser does not support the audio element. Municípios do ES terão que decidir se vão autorizar as feiras livres

atividades sociais e As novas regras restringem setores do comércio serviços públicos . Em relação às feiras livres, porém, o governo estadual esclareceu que caberá aos municípios decidir por mantê-las ou suspendê-las neste período. A informação foi publicada nesta quarta (17), em edição extra do Diário Oficial do Estado.

O QUE VAI PODER FUNCIONAR NA QUARENTENA DE 14 DIAS

A 'quarentena' de 14 dias anunciada na tarde desta terça-feira (16) pelo governador Renato Casagrande para combater o avanço do novo coronavírus vai atingir todos os segmentos de comércio e serviços do Espírito Santo que não são considerados essenciais.

Lojas de rua e shopping centers não poderão abrir as portas nem salões de beleza ou academias. Restaurantes e bares só poderão funcionar por meio de delivery, sem atendimento presencial.

Terão autorização para manter as atividades os estabelecimentos considerados essenciais como supermercados, postos de gasolina, farmácias, padarias, lojas de material de construção e oficinas mecânicas, além do setor industrial, do agronegócio e a construção civil.

Comércio

Supermercados e hipermercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Atacados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Minimercados de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Hortifrutis de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Farmácia poderá abrir todos os dias

Padaria e lojas de produtos alimentícios de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Lojas de material de construção de segunda a sábado (não pode abrir aos feriados)

Postos de combustíveis poderão funcionar todos os dias, exceto as lojas de conveniência que estão proibidas de funcionar

Serviços

Cuidado dos animais

Transporte público

Data center

Telecomunicações

Oficinas mecânicas

Transmissão de energia

Serviços funerários

Casas lotéricas, bancos e serviços postais

Atividades de jornalismo

Distribuição de água

Limpeza urbana

Hotéis com ocupação de até 50% de sua capacidade

Locação de veículos

Indústria

Fábricas e usinas podem abrir

Construção civil pode também funcionar

Agronegócio

Produção do agronegócio

Atividade pesqueira

O QUE PODE FUNCIONAR COM RESTRIÇÃO

Restaurantes poderão funcionar com delivery. Fica proibido o serviço de drive-thru e qualquer atendimento presencial, mesmo com hora marcada.

O QUE ESTÁ PROIBIDO DE FUNCIONAR