Movimentação em supermercado na Grande Vitória Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Supermercados e padarias ficam proibidos de funcionar aos domingos no ES

Atualmente, esses estabelecimentos têm a opção de abrir ou não nestes dias. Já as padarias, no geral, funcionam normalmente. A regra vale para todo o Estado e entra em vigor a partir da próxima quinta-feira (18), com duração de 14 dias.

Por serem considerados serviços essenciais para a população, não houve mudança no funcionamento de supermercados, padarias e hortifrútis durante os dias de semana e aos sábados. Esses locais estão autorizados a abrir sem restrição de horário.

Há, no entanto, uma série de regras que devem ser obedecidas. O uso de máscara é obrigatório, além de medidas de higienização que devem ser tomadas pelos estabelecimentos, bem como o controle de pessoas no interior do espaço, para evitar aglomerações.

LOJAS DE CONVENIÊNCIA