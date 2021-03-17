Diocese de São Mateus suspende missas com fiéis durante quarentena

Antiga Catedral de São Mateus Crédito: Vicente A. Queiroz / Diocese de São Mateus

A medida imposta por Renato Casagrande (PSB) não proíbe a realização de missas e cultos, mas recomenda que sejam feitos de maneira remota.

No documento, assinado pelo bispo Dom Paulo Bosi Dal’Bó, também estão suspensos batizados, mutirões de confissão, crismas, celebrações da Palavra, exéquias, bênçãos, procissões, vias-sacras, encontros de oração e recitação do terço em grupo.

De acordo com a diocese, as igrejas ficarão abertas para que os fiéis façam orações individuais. As determinações valem enquanto durar o decreto, a princípio até o dia 31 de março.