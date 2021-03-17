Diocese de São Mateus suspende missas com fiéis durante quarentena

A Diocese de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, definiu que as celebrações serão sem a presença de público durante a quarentena de 14 dias imposta pelo Governo do Estado, a partir desta quinta-feira (18). Os fiéis vão poder acompanhar as missas através de transmissões pela internet.
A medida imposta por Renato Casagrande (PSB) não proíbe a realização de missas e cultos, mas recomenda que sejam feitos de maneira remota.
No documento, assinado pelo bispo Dom Paulo Bosi Dal’Bó, também estão suspensos batizados, mutirões de confissão, crismas, celebrações da Palavra, exéquias, bênçãos, procissões, vias-sacras, encontros de oração e recitação do terço em grupo.
De acordo com a diocese, as igrejas ficarão abertas para que os fiéis façam orações individuais. As determinações valem enquanto durar o decreto, a princípio até o dia 31 de março.
A Diocese possui 30 paróquias, abrangendo 19 municípios: Água Doce do Norte, Águia Branca, Alto Rio Novo, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Mantenópolis, Montanha, Mucurici, Ponto Belo, Nova Venécia, Vila Pavão, Pedro Canário, Pinheiros, São Gabriel da Palha, Vila Valério e São Mateus.