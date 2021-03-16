Quarentena no ES: visitas a detentos suspensas até final de março

Visitas estarão suspensas em todo o sistema prisional do ES a partir de quinta-feira (18) Crédito: Isabela Araújo

A Sejus afirma, ainda, que as aulas realizadas nas unidades seguem suspensas, assim como as atividades laborais de presos que trabalham no regime semiaberto. Apenas os projetos desenvolvidos dentro das unidades prisionais estarão em vigor durante este período.

As visitas sociais foram totalmente retomadas no dia 25 de janeiro deste ano , quando todas as 35 unidades estavam em cidades com risco baixo ou moderado, portanto, foram liberadas — com agendamento obrigatório. As visitas tinham duração máxima de uma hora e ocorriam no pátio uma vez ao mês, com limite de 100 pessoas entre internos e visitantes. Nos Centros de Detenção Provisória, as visitas aconteciam no parlatório.

COVID-19 NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Segundo a última atualização do Painel Covid-19, desde o início da pandemia 970 detentos do sistema prisional tiveram a doença e se recuperaram. Cinco morreram e outros quatro enfrentam a Covid-19 nesta data.