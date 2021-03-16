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Quarentena no ES: visitas a detentos suspensas até final de março

Segundo a Secretaria da Justiça (Sejus), as aulas realizadas nas unidades seguem suspensas, assim como as atividades laborais de presos que trabalham no regime semiaberto

Publicado em 16 de Março de 2021 às 20:19

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

16 mar 2021 às 20:19
O Espírito Santo tem 22.806 internos no seu sistema prisional, 420 a mais do que tinha em dezembro de 2018
Visitas estarão suspensas em todo o sistema prisional do ES a partir de quinta-feira (18) Crédito: Isabela Araújo
Serviços de todos os setores serão afetados por conta da quarentena de 14 dias anunciada nesta terça-feira (16) pelo governador Renato Casagrande. De acordo com a Secretaria da Justiça (Sejus), o segmento também vai atender as novas restrições estabelecidas pelo governo do Estado e, a partir desta quinta-feira (18), as visitas sociais nas 35 unidades prisionais do Espírito Santo estarão suspensas até o dia 31 de março.
A Sejus afirma, ainda, que as aulas realizadas nas unidades seguem suspensas, assim como as atividades laborais de presos que trabalham no regime semiaberto. Apenas os projetos desenvolvidos dentro das unidades prisionais estarão em vigor durante este período.
As visitas sociais foram totalmente retomadas no dia 25 de janeiro deste ano, quando todas as 35 unidades estavam em cidades com risco baixo ou moderado, portanto, foram liberadas — com agendamento obrigatório. As visitas tinham duração máxima de uma hora e ocorriam no pátio uma vez ao mês, com limite de 100 pessoas entre internos e visitantes. Nos Centros de Detenção Provisória, as visitas aconteciam no parlatório.

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COVID-19 NA POPULAÇÃO CARCERÁRIA

Segundo a última atualização do Painel Covid-19, desde o início da pandemia 970 detentos do sistema prisional tiveram a doença e se recuperaram. Cinco morreram e outros quatro enfrentam a Covid-19 nesta data.
Já os internos do sistema socioeducativo, 102 tiveram a doença. Nenhum morreu e também não há nenhum caso ativo nesta data.

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