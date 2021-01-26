Visitas sociais são retomadas em todo o sistema prisional do ES

Pelo menos até o dia 31 de janeiro, os presos das 35 unidades do sistema prisional do Espírito Santo poderão receber visitas sociais. Isso acontece porque, de acordo com o 41º Mapa de Risco, divulgado na última sexta-feira (22), todos os municípios que possuem um centro de detenção, centro prisional ou penitenciária estão em risco baixo ou moderado para a Covid-19. Apesar da liberação das visitas, o agendamento continua obrigatório.
A partir do dia 1º de fevereiro, porém, entra em vigor um novo mapa de risco, o que pode, ou não, alterar as visitas nas unidades prisionais do ES. Na última semana, apenas São Mateus estava em risco alto e, por isso, os detentos do município estavam impossibilitados de receber os parentes.
Segundo informações da Secretaria de Justiça do Estado, as visitas seguem com agendamento prévio, sendo autorizada a entrada de até três visitantes - podendo ser um adulto e duas crianças/adolescente ou dois adultos e uma criança/adolescente.
As visitas têm duração máxima de uma hora e ocorrem no pátio, uma vez ao mês, com o limite de 100 pessoas entre internos e visitantes. Nos Centros de Detenção Provisória, as visitas acontecem no parlatório.