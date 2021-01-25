Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Número de mortes por Covid-19 no Brasil ultrapassa 217 mil
Saúde

Número de mortes por Covid-19 no Brasil ultrapassa 217 mil

Dados são de consórcio de veículos da imprensa, com base em dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde. Ao todo, o número de casos alcançou 8.850.135.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jan 2021 às 17:45

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 17:45

Coronavírus
De acordo com os dados, 8 estados apresentaram elevação no número de mortes: Alagoas, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins Crédito: Pixabay
O número de mortes registradas por Covid-19 no Brasil atingiu 217.133, sendo 606 óbitos neste domingo (24), com média móvel de 1.030 mortes nos últimos sete dias, segundo levantamento do consórcio de veículos da imprensa divulgado hoje, com base em dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde. Ao todo, o número de casos alcançou 8.850.135 em todo o País.
De acordo com os dados, 8 estados apresentaram elevação no número de mortes: Alagoas, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia, Roraima e Tocantins. O consórcio de veículos de imprensa é formado por O Estado de S.Paulo, Folha de S. Paulo/Uol, O Globo/G1 e Extra.
Já a universidade norte-americana John Hopkins contabilizou 592 mortes e 28.323 casos no dia de ontem no Brasil, conforme dados coletados do Ministério da Saúde. A última atualização do órgão federal registra um total de 217.037 mortes e 8.844.577 casos.

MAIS VACINA

Hoje, o presidente da União Química, Fernando Marques, disse à imprensa que pretende começar os testes da fase 3 da vacina Sputnik V no Brasil assim que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) dar o aval. "Vamos produzir para o mercado brasileiro e para América Latina", disse Marques, aos jornalistas. Além do Brasil, a União Química pretende exportar a vacina para Argentina, Uruguai e Paraguai.

Veja Também

Fiocruz esclarece negociação de doses prontas da vacina de Oxford

Fiocruz negocia importação de vacinas, mas quantidade é indefinida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política Saúde Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina
Festival em Colatina terá concurso de apresentação artística; veja como participar
Concurso de viola em Colatina terá prêmio de até R$ 7 mil; veja como participar
Imagem de destaque
As vídeos virais de IA da guerra do Irã no estilo lego – divertimento ou propaganda?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados