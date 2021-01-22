Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mapa de risco

Covid-19: Vitória volta para o risco baixo em novo mapa

Na semana anterior, oito municípios capixabas estavam no pior estágio. Agora, apenas quatro fazem parte deste grupo. Na Grande Vitória, a Capital saiu do risco moderado e foi para o baixo
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

22 jan 2021 às 18:17

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 18:17

Mapa de risco 22 01 21
mAPA DE RISCO Crédito: Governo do Espírito Santo
O governo do Espírito Santo divulgou o novo Mapa de Risco de transmissão do coronavírus no Estado, válido a partir de segunda-feira (25). De acordo com a classificação, quatro municípios estão classificados em risco alto de contágio da doença. São eles: Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Montanha e Muniz Freire. Na semana anterior, eram oito cidades. 
Já a capital, Vitória, saiu do risco moderado, depois de dois meses, e voltou para a classificação de risco baixo. Até então a última vez que Vitória tinha ficado verde no mapa foi no dia 20 de novembro. 
Covid-19 - Vitória volta para o risco baixo em novo mapa
As cidades de Guaçuí e Bom Jesus do Norte estão no risco alto pela segunda semana consecutiva. 
Ainda de acordo com o mapa, divulgado nesta sexta-feira (22), 53 municípios estarão em risco moderado de transmissão da doença e outras 21 em risco baixo. Deixaram a classificação de risco alto as cidades de Conceição de Castelo, Iúna, Mimoso do Sul, São Mateus, Anchieta e Apiacá. 
Para fazer a classificação das cidades, o governo considera fatores como a taxa de ocupação de UTIs, o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.
O Mapa de Risco, segundo o governo, segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas seguem parâmetros técnicos.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

  • RISCO ALTO: Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Montanha e Muniz Freire
  • RISCO MODERADO: Água Doce do Norte, Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Aracruz,  Apiacá, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança,  Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga,Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva,  Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia,  Mucurici,  Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Valério e Vila Velha.
  • RISCO BAIXO: Atílio Vivacqua, Alto Rio Novo, Castelo, Brejetuba, Conceição da Barra, Divino São Lourenço,  Dores do Rio Preto,  Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Marechal Floriano, Muqui, Pedro Canário, Rio Novo do Sul,  Santa Leopoldina, São Gabriel da Palha, São Domingos do Norte, Viana,  Vila Pavão e Vitória.

Veja Também

Covid-19: famosos apoiam médica capixaba em desabafo: "Criminosos"

Segundo avião com pacientes de Manaus para tratar Covid chega ao ES

Além da Covid, Brasil enfrenta pandemia da falta de noção

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Governo do ES SESA Coronavírus no ES Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como funciona o aviso-prévio em caso de demissão?
Imagem de destaque
Chaiany e Marciele trocam selinho em reenconto fora do BBB 26
Imagem de destaque
Carreta tomba e interdita trecho da BR 101 em Alfredo Chaves

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados