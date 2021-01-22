Covid-19: Vitória volta para o risco baixo em novo mapa

mAPA DE RISCO Crédito: Governo do Espírito Santo

O governo do Espírito Santo divulgou o novo Mapa de Risco de transmissão do coronavírus no Estado, válido a partir de segunda-feira (25). De acordo com a classificação, quatro municípios estão classificados em risco alto de contágio da doença. São eles: Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Montanha e Muniz Freire. Na semana anterior, eram oito cidades.

Já a capital, Vitória, saiu do risco moderado, depois de dois meses, e voltou para a classificação de risco baixo. Até então a última vez que Vitória tinha ficado verde no mapa foi no dia 20 de novembro.

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As cidades de Guaçuí e Bom Jesus do Norte estão no risco alto pela segunda semana consecutiva.

Ainda de acordo com o mapa, divulgado nesta sexta-feira (22), 53 municípios estarão em risco moderado de transmissão da doença e outras 21 em risco baixo. Deixaram a classificação de risco alto as cidades de Conceição de Castelo, Iúna, Mimoso do Sul, São Mateus, Anchieta e Apiacá.

Para fazer a classificação das cidades, o governo considera fatores como a taxa de ocupação de UTIs, o coeficiente de casos ativos por município dos últimos 28 dias, além da quantidade de testes realizados por grupo de mil habitantes e a média móvel de óbitos dos últimos 14 dias.

O Mapa de Risco, segundo o governo, segue as orientações dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde e recomendações da equipe de especialistas do Centro de Comando e Controle (CCC) Covid-19 no Espírito Santo, que é composto pelo Corpo de Bombeiros Militar, Defesa Civil, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). As decisões adotadas seguem parâmetros técnicos.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS

RISCO ALTO: Bom Jesus do Norte, Guaçuí, Montanha e Muniz Freire

RISCO MODERADO: Água Doce do Norte, Afonso Cláudio, Águia Branca, Alegre, Alfredo Chaves, Aracruz, Apiacá, Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Boa Esperança, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Conceição da Barra, Domingos Martins, Ecoporanga,Fundão, Governador Lindenberg, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Laranja da Terra, Linhares, Mantenópolis, Marataízes, Marilândia, Mucurici, Nova Venécia, Pancas, Pinheiros, Piúma, Ponto Belo, Presidente Kennedy, Rio Bananal, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Vila Valério e Vila Velha.