Segundo avião com pacientes de Manaus para tratar Covid chega ao ES

Equipe do Hospital Jayme Santos Neves recebe pacientes de segundo avião que chegou de Manaus ao ES Crédito: Reprodução/Vídeo Vilmara Fernandes

A segunda aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB), trazendo mais 18 pacientes com Covid-19 de Manaus , pousou 1h43 da madrugada no Aeroporto de Vitória desta sexta-feira (22). Do aeroporto, os pacientes seguiram em ambulâncias até o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, que é referência em tratamento de casos de coronavírus. Com a chegada deles, ao todo, já são 36 pacientes de Manaus que estão internados no hospital capixaba.

O primeiro paciente chegou no hospital por volta das 2h da madrugada. A equipe do Jayme Santos Neves que recebeu pacientes foi composta por enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social, psicólogo, gerente, pela diretora do hospital que é médica e pela assessoria de imprensa, totalizando 21 profissionais.

A segunda aeronave decolou de Manaus às 20h55 (horário de Brasília). A oferta de leitos por parte do Governo do Espírito Santo foi feita após a capital amazonense enfrentar um colapso no sistema de saúde por falta de oxigênio nos hospitais. A demanda pelo produto cresceu após o recorde de internações. A transferência de pacientes para outros estados foi uma alternativa para desafogar a demanda na região.

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta sexta-feira, o subsecretário estadual de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa dos Santos, informou que, do total de 36 pacientes com Covid-19 que chegaram de Manaus ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, 29 estão na UTI.

Equipe do Hospital Jayme Santos Neves recebe pacientes de segundo avião que chegou de Manaus ao ES Crédito: Reprodução/Vídeo Vilmara Fernandes

PARABÉNS SURPRESA PARA PACIENTE DE MANAUS

Os momentos da chegada dos pacientes de Manaus ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, foram emocionantes e contou até com parabéns surpresa. Entre as pessoas que chegaram do Amazonas para tratar Covid-19 no Estado, estava o senhor Janio, que ao informar sua data de nascimento às equipes médicas, os funcionários se deram conta que o aniversário dele foi nesta quinta-feira, 21 de janeiro.

Neste momento, um dos funcionários do hospital disse: "É hoje". Já era madrugada desta sexta (22), mas como ele estava no voo, resolveram cantar parabéns para recepcioná-lo. Seu Janio ficou emocionado.

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PRIMEIRA AERONAVE

Outros 18 pacientes de Manaus chegaram horas antes . O primeiro avião no aeroporto por volta das 20h25 desta quinta-feira (21). Na chegada, os pacientes foram avaliados por uma equipe da UTI do hospital, que os direciona para o tratamento intensivo, nos casos mais graves, ou enfermarias. A equipe do hospital confirmou também que tanto os leitos de UTI quanto os de enfermarias destinados aos pacientes vindos de Manaus são exclusivamente para atendê-los.

Pacientes de Manaus infectados com Covid-19 chegam ao Aeroporto de Vitória

A equipe destinada ao tratamento destes pacientes vindos do Amazonas também será realocada para atender apenas aos manauaras.