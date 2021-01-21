Pacientes de Manaus infectados com Covid vão ficar isolados em hospital

Pacientes com Covid-19 sendo transportados de Manaus para o ES Crédito: Divulgação/FAB

A medida, segundo o médico assessor da subsecretaria de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa ), Mayke Armani, é uma forma de precaução contra a disseminação de novas cepas do vírus no Estado.

TRANSMISSÃO MAIOR

Três novas cepas do novo coronavírus preocupam cientistas atualmente, pois as mutações são consideradas de “alto risco" em razão de sua maior transmissibilidade. Entre elas está a variante que teve origem no Amazonas.

Chamada de "E484", a variante foi identificada pela primeira vez em turistas japoneses que estiveram recentemente no Amazonas. Ela altera o RDB, o ponto da proteína Spike — que faz a ligação do vírus às células e está relacionada com a capacidade de transmissão do SARS-CoV-2.

Até então, não há registros de novas mutações do coronavírus no Espírito Santo , mas o Estado vai reforçar a vigilância para testes que têm resultados "inconclusivos", a fim de identificar a nova variante.

Em meio à espera para receber os pacientes de Manaus, que tiveram que ser transferidos em função da grave crise sanitária que vem afetando a região Norte do país nos últimos dias – culminando na morte de diversos pacientes por falta de cilindros de oxigênio –, a Sesa isolou leitos hospitalares para que eles não tenham contato com os demais pacientes do Jayme.

Pacientes de Manaus infectados com Covid-19 chegam ao Aeroporto de Vitória

“Evidentemente, não sabemos se eles estão contaminados com a variante. Mas é uma precaução. Os pacientes com Covid já são, normalmente, isolados dos demais, e esses vão enfrentar, de certa forma, o isolamento do isolamento. Vão ficar em uma ala separada, a equipe que vai tratar deles só vai tratá-los. E quanto tiverem alta vão do hospital direto para o aeroporto”, esclareceu Armani.

Ele explica que todos os pacientes, a princípio, são de enfermaria, mas que o Estado separou dez leitos de UTI Covid – também isolados – especificamente para eles, para o caso de o estado de saúde de algum dos pacientes vir a piorar. “O hospital tem estrutura muito boa para isso. Consegue deixar uma ala separada dos demais.”

Os pacientes foram transferidos para o Estado em dois voos da Força Aérea Brasileira (FAB). O primeiro, com 18 pacientes, chegou por volta das 20h30. O segundo deve chegar na madrugada desta sexta-feira (22).

“Montamos uma estrutura de catástrofe, por assim dizer, para recebê-los. Enviamos 18 ambulâncias ao aeroporto para buscá-los, e lá mesmo eles foram classificados de acordo com o estado de saúde. De lá, serão encaminhados rapidamente para o hospital, onde separamos uma equipe especifica para admiti-los e encaminhar para a UTI se necessário.”

CONTATO DO GOVERNO FEDERAL

Diante do colapso do sistema de saúde no Amazonas, quando pacientes infectados com Covid-19 morreram por falta de oxigênio, o governador Renato Casagrande ofertou, no último dia 14, 30 leitos capixabas aos amazonenses.

O ES está disponibilizando 30 vagas de UTI-COVID para atender pacientes do Amazonas. Temos condições de recebê-los a partir desta madrugada. O momento exige solidariedade e união dos Estados em prol das vidas humanas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 14, 2021

Na quarta-feira (20), o Ministério de Saúde entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado capixaba, verificando a possibilidade de transferência dos pacientes.

Em vídeo enviado à imprensa na última semana, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, garantiu que a medida não vai comprometer o atendimento dos capixabas que precisarem de internação.