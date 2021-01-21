Espírito Santo recebe pacientes de Manaus infectados com Covid-19

Pacientes com Covid-19 sendo transportados de Manaus (AM) para o ES Crédito: Divulgação/FAB

O Espírito Santo vai receber pacientes diagnosticados com Covid-19 vindos de Manaus , no estado do Amazonas , nesta quinta-feira (21). A informação foi confirmada pelo superintendente do Ministério da Saúde no Estado, Bartolomeu Martins Lira.

De acordo com informaçõs apuradas por A Gazeta, 36 pacientes serão transferidos pela Força Aérea Brasileira (FAB) ainda nesta quinta-feira. Os pacientes estarão em dois voos, um com previsão de chegada às 20h15 e outro na madrugada de sexta-feira.

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"São pacientes com estado de saúde moderado, que ainda precisam de cuidados apesar de estabilizados. O primeiro voo terá uma parada técnica em Tocantins para avaliar o estado de saúde e oferecer qualquer atendimento se for preciso", explicou Bartolomeu.

Seis profissionais de saúde de Manaus estarão acompanhando os pacientes, que serão recebidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As ambulâncias serão escoltadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) até o hospital na Serra.

Diante do colapso do sistema de saúde no Amazonas , quando pacientes infectados com Covid-19 morreram por falta de oxigênio, o governador Renato Casagrande ofertou, no último dia 14, 30 leitos capixabas aos amazonenses.

O ES está disponibilizando 30 vagas de UTI-COVID para atender pacientes do Amazonas. Temos condições de recebê-los a partir desta madrugada. O momento exige solidariedade e união dos Estados em prol das vidas humanas. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 14, 2021

"Temos hoje livres no Espírito Santo 150 leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19. 20% dessa oferta está sendo garantida nesse gesto de solidariedade. Temos condições plenas de atender qualquer paciente em solo capixaba que também seja atendido pela Covid. Esse gesto de solidariedade não compromete a garantia do acesso, no Espírito Santo, aos pacientes atingidos pela pandemia”, disse Nésio. Confira: