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Após colapso

Mais Médicos vai contratar 72 profissionais para atuar em Manaus

As vagas deverão ser preenchidas por chamamento público e o prazo de contratação não será prorrogado. Os profissionais serão contratados por um ano.
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

19 jan 2021 às 15:32

Publicado em 19 de Janeiro de 2021 às 15:32

Agente de saúde reage no hospital Getulio Vargas, em meio a surto de doença coronavírus (COVID-19) em Manaus, Brasil, em 14 de janeiro de 2021. REUTERS / Bruno Kelly ORG XMIT: GGGRJO05
Agente de saúde reage no hospital Getulio Vargas, em meio a surto de doença coronavírus (COVID-19) em Manaus Crédito: REUTERS/ Bruno Kelly/Folhapress
Ministério da Saúde autorizou a contratação temporária e emergencial de mais 72 médicos para reforçar o atendimento a pacientes com Covid-19 em Manaus (AM). Segundo o texto da portaria ministerial n° 79, publicada no Diário Oficial da União de hoje (19), os profissionais serão contratados por um ano, por meio do Programa Mais Médicos, do governo federal.
As vagas deverão ser preenchidas por chamamento público e o prazo de contratação será improrrogável. Os interessados em participar da iniciativa devem se inscrever ainda hoje, na página do programa na internet.
De acordo com o ministério, a iniciativa é uma resposta à situação emergencial que o Amazonas enfrenta. Há ainda outras 36 vagas em aberto, remanescentes do chamamento anterior, totalizando a possibilidade de 108 contratações para a rede de atenção primária da capital amazonense, onde, segundo o ministério, é feito a maior parte do atendimento de casos leves de síndrome gripal e Covid-19.
Sessenta e quatro profissionais já atuam em Manaus por meio do Programa Mais Médicos. De acordo com o ministério, diante da situação, o recesso de alguns dos participantes do programa, previsto para ocorrer a partir da segunda quinzena de janeiro, foi suspenso.

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