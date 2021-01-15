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Pandemia

Oferta de leitos a pacientes de Manaus não compromete o ES, diz secretário

Disponibilização de 30 leitos de UTI em hospitais do Espírito Santo foi anunciada pelo governador Renato Casagrande nesta quinta-feira (14). Manaus conta com ajuda de outros Estados porque enfrenta lotação de hospitais e falta de oxigênio

Publicado em 

15 jan 2021 às 09:58

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 09:58

Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento nesta quarta-feira (09)
Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, garantiu que os leitos cedidos aos pacientes amazonenses não comprometerão o atendimento aos capixabas Crédito: Divulgação / Sesa
Após o governador do Espírito Santo anunciar nesta quinta-feira (14) a disponibilização de 30 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes do Amazonas com Covid-19, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, garantiu que a medida não vai comprometer o atendimento dos capixabas que precisarem de internação.
Temos hoje livres no Espírito Santo 150 leitos de UTI para atender pacientes com Covid-19. 20% dessa oferta está sendo garantida nesse gesto de solidariedade. Temos condições plenas de atender qualquer paciente em solo capixaba que também seja atendido pela Covid. Esse gesto de solidariedade não compromete a garantia do acesso, no Espírito Santo, aos pacientes atingidos pela pandemia”, disse Nésio em um vídeo enviado à imprensa. Confira:
Manaus passa por um aumento dramático no número de casos, internações e mortes por Covid-19 — a média móvel de mortes cresceu 183% nos últimos 7 dias. Em situação de caos, os hospitais estão lotados e sem oxigênio para os pacientes infectados com coronavírus. Por isso, pacientes estão sendo levados a outros Estados para receber atendimento médico.
A oferta de vagas em hospitais no Espírito Santo foi anunciada por Renato Casagrande (PSB) através de uma rede social. O governador falou sobre a solidariedade exigida pelo momento e acrescentou que o estado tem condições de receber esses pacientes a partir da madrugada desta sexta (15).
O secretário estadual de Saúde informou que 22 dos 30 leitos disponibilizados são no Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra.
Ainda segundo ele, o Espírito Santo já fez contato com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e autoridades do Estado do Amazonas para garantir a mobilização dos pacientes.

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Goiás, Piauí, Maranhão, Brasília, Paraíba e Rio Grande do Norte vão receber pacientes. Na manhã desta quinta, 30 pacientes de Manaus com Covid-19 foram encaminhados para Teresina. Além do Espírito Santo, os governos de Goiás e Rio Grande do Sul também colocaram leitos à disposição do Amazonas.
Para Nésio, este é um "momento importante para expressar solidariedade e empatia do povo capixaba”.
Com informações do G1 ES

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