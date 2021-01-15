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Após pedir doações, capixaba Richarlison doa cilindros de oxigênio a Manaus

O atacante nascido em Nova Venécia doou valores relativos a 10 cilindros de 50 litros do gás. A doação foi intermediada pelo comediante Whinderson Nunes, que também mobilizou uma grande corrente de ajuda ao povo amazonense
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

15 jan 2021 às 09:29

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 09:29

Richarlison
Richarlison, atacante do Everton Crédito: Facebook/Everton
Após pedir doações, capixaba Richarlison doa cilindros de oxigênio a Manaus
Não ficou apenas no pedido. Após pedir aos seguidores que doassem oxigênio aos hospitais de Manaus, capital do Amazonas, o jogador capixaba Richarlison também doou 10 cilindros do produto aos hospitais manauaras, que sofrem com um completo desabastecimento do produto em meio a um agravamento da pandemia do novo coronavírus.
O oxigênio é fundamental para a manutenção das vidas das pessoas internadas e que necessitam de ventilação mecânica (intubação). A quantidade de produção do gás chegou a ser cinco vezes menor do que a demanda diária na cidade, o que desencadeou uma situação de quase colapso na rede de assistência no Estado nos últimos dias.
Atento e solidário, o atacante do Everton e da Seleção Brasileira, nascido em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, postou e também compartilhou mensagens pelas redes sociais mobilizando seguidores para que ajudassem com doações. Ao longo de boa parte desta quinta-feira (14), mostrou-se preocupado com o caos na saúde pública amazonense.

DOAÇÃO

A situação caótica no Estado do Norte do Brasil sensibilizou a classe artística, esportiva e muitas outras. O comediante e produtor de conteúdo Whinderson Nunes organizou, pelo Twitter, uma arrecadação de valores relativos a cilindros de oxigênio.
Rapidamente muitas personalidades o procuraram para ajudar, sendo um deles Richarlison. Através de mensagem direta, o capixaba doou valores relativos a 10 cilindros de oxigênio, de 50 litros cada um deles.
Além do craque, o jogador Diego, do Flamengo, o humorista Tirullipa, a atriz Tata Werneck, e muitos outros doaram a mesma quantidade. Já os cantores Wesley Safadão e Marília Mendonça, assim como o escritor Paulo Coelho, disponibilizaram valores referentes a 20 cilindros.

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Com a ajuda de Richarlison, Whinderson agora busca uma logística de transporte para levar até Manaus os cilindros que serão comprados com os valores arrecadados.

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