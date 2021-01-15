Richarlison, atacante do Everton Crédito: Facebook/Everton

Your browser does not support the audio element. Após pedir doações, capixaba Richarlison doa cilindros de oxigênio a Manaus

Olha minha DM fei — Richarlison Andrade (@richarlison97) January 14, 2021

O oxigênio é fundamental para a manutenção das vidas das pessoas internadas e que necessitam de ventilação mecânica (intubação). A quantidade de produção do gás chegou a ser cinco vezes menor do que a demanda diária na cidade, o que desencadeou uma situação de quase colapso na rede de assistência no Estado nos últimos dias.

Atento e solidário, o atacante do Everton e da Seleção Brasileira, nascido em Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, postou e também compartilhou mensagens pelas redes sociais mobilizando seguidores para que ajudassem com doações. Ao longo de boa parte desta quinta-feira (14), mostrou-se preocupado com o caos na saúde pública amazonense

DOAÇÃO

A situação caótica no Estado do Norte do Brasil sensibilizou a classe artística, esportiva e muitas outras. O comediante e produtor de conteúdo Whinderson Nunes organizou, pelo Twitter, uma arrecadação de valores relativos a cilindros de oxigênio.

Marília Mendonça + 20 cilindros

Safadao e Thyane + 20 cilindros

Richarlison Andrade Jogador + 10 cilindros



Chama — Whindersson Nunes (@whindersson) January 15, 2021

Rapidamente muitas personalidades o procuraram para ajudar, sendo um deles Richarlison. Através de mensagem direta, o capixaba doou valores relativos a 10 cilindros de oxigênio, de 50 litros cada um deles.

Além do craque, o jogador Diego, do Flamengo, o humorista Tirullipa, a atriz Tata Werneck, e muitos outros doaram a mesma quantidade. Já os cantores Wesley Safadão e Marília Mendonça, assim como o escritor Paulo Coelho, disponibilizaram valores referentes a 20 cilindros.